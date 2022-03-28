Будьте в Плюсе

Банки начали блокировать карты по подозрению в спекулятивных закупках

Банки начали исполнять требования ЦБ по борьбе с оптовыми покупками товаров для спекуляций, сообщила
 «Коммерсанту» Ассоциация банков России (АБР).
Forbes
Письмо ЦБ банкам от 16 марта разослано во исполнение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.
Коммерсантъ
Например, 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг каждый.
Коммерсантъ
Если банк не изменит решение, человек может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Банки начали блокировать карты россиян за оптовые покупки с целью спекуляции
RB.RU04:05
Спекулянтов возьмут на кассе
Коммерсантъ17:29
Самое цитируемое
Банки начали блокировать карты по подозрению в спекулятивных закупках
Forbes02:37
В России начали отключать карты при подозрении на закупку для спекуляции
Говорит Москва02:28
АРБ: банки начали обращать внимание на «оптовые закупки» россиян
Ведомости02:26
Банки начали блокировать карты россиян за закупки товаров впрок
Капитал страны01:48
Банки начали блокировать карты россиян, скупающих товары впрок
АБН03:11

Интересное

Путин поручил с 1 апреля установить ставку льготной ипотеки не более 12%

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 апреля установить ставку по льготной ипотеке на уровне не более 12%.
Коммерсантъ04:30

Минобороны Турции сообщило о найденной в Черном море на границе с Болгарией мине

В Черном море у границы с Болгарией обнаружили мину, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости04:11

Tetra Pak приостановил производство упаковок для вина

Компания Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих: компания приостановит производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов и напитков.
Ведомости03:21

Путин поручил до 31 марта доложить об изменении валюты платежа за поставки газа на рубли

Президент РФ Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от кабмина, Банка России и компании "Газпром" об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны.
ТАСС03:18

Юлианна Караулова вспомнила, что провела первую брачную ночь с Губерниевым

Караулова призналась, что провела первую брачную ночь с Дмитрием Губерниевым, потому что он сидел рядом с ней.
CT news01:00

РСПП предложил способы избежать сбоев связи из-за дефицита оборудования

Ранее в РСПП предупредили о возможных сбоях связи из-за дефицита оборудования. В Минцифры заявили РБК, что предпосылок для сбоев нет.
РБК04:38

Пивоваренная компания Heineken сообщила о решении покинуть Россию и передать бизнес

«Владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в нынешней обстановке», — отметили в компании.
Lenta.ru04:06

РФПИ заявил, что «Спутник V» показал высокую эффективность от COVID-19 у пациентов с ВИЧ

В статье впервые опубликованы научные данные, указывающие на то, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против коронавируса для данной категории населения составила 79% согласно анализу данных более чем 24 тыс. ВИЧ-положительных пациентов в Москве, получающих антиретровирусную терапию.
ТАСС04:37

Суд разрешил использовать Facebook и Instagram непричастным к незаконной деятельности

Решение Тверского суда Москвы по запрету деятельности Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской, запрещена в РФ) в России как экстремистских не ограничивает использование этих соцсетей для незапрещенной деятельности, указано в мотивировочной части решения суда (.doc).
Коммерсантъ03:51

МИД Армении сообщил, что вторжение ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжается

«Ожидаем, что миротворческие силы РФ в Нагорном Карабахе примут конкретные меры для прекращения вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и вывода азербайджанских ВС», — отметили в ведомстве.
Lenta.ru04:40