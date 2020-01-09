Экономика

Накануне.RuНакануне.RuБанки начали брать комиссию за переводы по номеру телефона

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала платной для кредитных организаций с 1 января 2020 года.
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