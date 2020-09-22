Банки начали использовать СБП для перевода зарплат по номеру телефона
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Банки решили запустить переводы зарплат по номеру телефона, не дожидаясь, пока ЦБ РФ закончит разработку аналогичного централизованного сервиса. Кредитные организации начали использовать механизм СБП по переводу от юридического лица на счет физлицам.В источнике
С чего всё началось
Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»
Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
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Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона
RT на русском22 сентября в 10:35
«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей
ТАСС22 сентября в 03:45