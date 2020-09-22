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NewInform
NewInform

Банки начали использовать СБП для перевода зарплат по номеру телефона

Банки решили запустить переводы зарплат по номеру телефона, не дожидаясь, пока ЦБ РФ закончит разработку аналогичного централизованного сервиса. Кредитные организации начали использовать механизм СБП по переводу от юридического лица на счет физлицам.В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
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REGNUM

Новость о переводе зарплат по номеру телефона взбудоражила сеть

REGNUMвчера в 02:49
RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском22 сентября в 10:35
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости22 сентября в 00:01
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ22 сентября в 01:54
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК22 сентября в 01:08
ТАСС

«Русский стандарт» запустил сервис по переводу зарплаты через систему быстрых платежей

ТАСС22 сентября в 03:45
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия21 сентября в 19:15

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
1K

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
РИА Новости22:18
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Microsoft выкупила игровую компанию ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПотоквчера в 17:06
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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 14:06
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В Южной Корее заявили, что их чиновник убит в КНДР

Министерство национальной обороны Южной Кореи в четверг сообщило, что пропавший ранее близ границы с КНДР сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства Южной Кореи застрелен в КНДР, а тело чиновника кремировали.
Московский Комсомолец23:06

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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