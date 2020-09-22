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Слово и Дело
Слово и Дело

Банки начали использовать СБП для перевода зарплаты по номеру телефона

Центробанк РФ заявлял о разработке централизованного сервиса для таких переводов и его вероятном запуске в конце 2020 года или начале следующего. Предполагается, что работодатель сможет направить в банк список сотрудников для начисления зарплаты с указанием их номеров телефонов.В источнике
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Коммерсантъ22 сентября в 01:54
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