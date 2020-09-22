Центробанк РФ заявлял о разработке централизованного сервиса для таких переводов и его вероятном запуске в конце 2020 года или начале следующего. Предполагается, что работодатель сможет направить в банк список сотрудников для начисления зарплаты с указанием их номеров телефонов.

С чего всё началось Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства» Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона. Известия 21 сентября в 11:43