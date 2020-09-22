Банки начали использовать СБП для перевода зарплаты по номеру телефона
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Центробанк РФ заявлял о разработке централизованного сервиса для таких переводов и его вероятном запуске в конце 2020 года или начале следующего. Предполагается, что работодатель сможет направить в банк список сотрудников для начисления зарплаты с указанием их номеров телефонов.В источнике
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Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»
Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
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RT на русском22 сентября в 10:35