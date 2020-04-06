Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка.

с чего всё началось

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».

Происшествия В Башкирии на ферме произошел крупный пожар Уфа, 7 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Во время пожара на ферме в Башкирии погибли коровы, лошадь и свыше 200 бройлеров.

Экономика В ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул Российское правительство может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".

Общество Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Экономика Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр» А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.

Хоккей Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса» Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.

Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Политика Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Общество Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.

Политика Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил бездействие президента Белоруссии Александра Лукашенко и отсутствие карантинных мер в стране во время пандемии коронавируса.