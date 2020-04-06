Коронавирус
Право.руБанки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
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Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка.Ведомостивчера в 15:58
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Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Здоровье
Рост числа молодых пациентов с коронавирусом объяснили в Минздраве
В последнее время фиксируется всё больше случаев обнаружения COVID-19 среди молодых людей.
Технологии
WhatsApp вводит новые ограничения для пересылки сообщений
WhatsApp вводит новые меры по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19.
Происшествия
В Башкирии на ферме произошел крупный пожар
Уфа, 7 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Во время пожара на ферме в Башкирии погибли коровы, лошадь и свыше 200 бройлеров.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян
Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
Общество
На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей
Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Экономика
В ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул
Российское правительство может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Энергетика
США не позвали на встречу ОПЕК с Россией
Приглашения на встречу в формате ОПЕК+ получили, помимо России, семь крупных экспортеров нефти, не входящих в объединение.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
За последние 24 часа в Москве выявлено почти 700 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Здоровье
В Пермском крае официально подтверждено 11 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки зафиксировано 11 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральный оперштабе.
Кино
Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет в апреле
Экономика
Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр»
А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Хоккей
Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса»
Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Политика
Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил бездействие президента Белоруссии Александра Лукашенко и отсутствие карантинных мер в стране во время пандемии коронавируса.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.