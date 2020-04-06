Коронавирус

Право.руПраво.руБанки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
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с чего всё началось

Банки начали ограничивать кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка.
Ведомостивчера в 15:58

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Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса

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Альфа-банк ограничил выдачу кредитов клиентам из пострадавших от кризиса секторов

Forbesвчера в 14:04
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Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

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В ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул

Российское правительство может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 03:12
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Энергетика

США не позвали на встречу ОПЕК с Россией

Приглашения на встречу в формате ОПЕК+ получили, помимо России, семь крупных экспортеров нефти, не входящих в объединение.
Lenta.ru 03:25
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Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
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Общество

Число зараженных коронавирусом в Москве превысило пять тысяч

За последние 24 часа в Москве выявлено почти 700 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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В Пермском крае официально подтверждено 11 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки зафиксировано 11 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральный оперштабе.
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Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет в апреле

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А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.
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Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений

Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
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Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса»

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Финансы

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Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
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Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

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Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил бездействие президента Белоруссии Александра Лукашенко и отсутствие карантинных мер в стране во время пандемии коронавируса.
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Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

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Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
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В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
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