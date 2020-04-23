Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки

Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Российские банки начали отменять кэшбэк

Lenta.ru08:50

Банки стали отменять кэшбэк за покупки в онлайн-магазинах

Комсомольская правда07:33

Три российских банка отменили кешбэк на онлайн-покупки

REGNUM03:31

Банки начали отменять кешбэк за покупки в интернете

Телеканал 360°05:40

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер Центробанка

Газета.Ru02:57

Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки

Коммерсантъ01:43

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

РБКвчера в 22:00
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Политика

Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
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Авто

На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
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Гаджеты

Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году

Компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году.
News.ru 07:28
Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
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Космос

Астероид размером с гору Эльбрус подлетает к Земле

Диаметр астероида 52768 (1998 OR2) достигает от 1,8 км до 4,1 км. Это больше Уральских гор и чуть меньше Эльбруса.
MOS.news 07:37
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Шоу-бизнес

Американская рэп-певица назвала русскую кухню «варварской едой»

ИА Красная Весна 03:46
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Происшествия

Начальник МЧС Забайкалья Басов приехал к большому пожару у села Иван

Огонь подошёл к селу на расстояние около километра. МЧС на окраине Ивана с обеих сторон выставило цепь пожарных машин.
Чита.Ру 07:26
Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
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Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
25
Экономика

Госдолг США достиг рекордных $24,5 трлн

Общая сумма госдолга США достигла рекордного уровня — 24,5 трлн долларов.
BFM.ru 07:51
17
Экономика

Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей

Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
3
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
1,1K
Авто

АвтоВАЗ проведет собственный «автосалон»

В Сети появилась информация о том, что Московский автосалон, который был запланирован на конец этого лета, был отменен.
32CARS.ru вчера в 13:12
2
Общество

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
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Политика

Лукашенко заявил об отсутствии планов закрывать границы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:20
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР

23 апреля исполняется 35 лет со дня выступления генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме ЦК КПСС, в ходе которого он официально провозгласил курс на «ускорение» социально-экономического развития.
РБК 08:58
657
Общество

ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Известия 07:58
1
Кино

Disney снимет сериал по «Звездным войнам» с главной женской ролью

RuNews24.ru 07:24
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Происшествия

ГИБДД объяснила причины жесткого задержания детского врача на Урале

РИА Новости 08:49
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Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня 03:01
Кино

Вышел первый тизер сериала «Грозный»

Inc-news.ru 01:38
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Общество

Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя

«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
РБК 05:56
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Шоу-бизнес

Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Вестник 08:30
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Транспорт

«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае

Пассажирам отмененных рейсов предлагают перебронирование билетов. В мае из Москвы значатся рейсы в чуть более 50 городов.
Телеканал Санкт-Петербург 04:53
2
Общество

Китай спустил на воду второй десантный корабль нового поколения

Китай спустил на воду второй по счету универсальный десантный корабль нового поколения - крупнейший в составе национальных ВМС в своем роде.
ТАСС 08:25
2
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах РФ на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
69
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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