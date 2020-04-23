Экономика
КоммерсантъБанки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая.РБКвчера в 22:00
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Политика
Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
Гаджеты
Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году
Компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году.
News.ru 07:28
Происшествия
В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
Космос
Астероид размером с гору Эльбрус подлетает к Земле
Диаметр астероида 52768 (1998 OR2) достигает от 1,8 км до 4,1 км. Это больше Уральских гор и чуть меньше Эльбруса.
MOS.news 07:37
Шоу-бизнес
Американская рэп-певица назвала русскую кухню «варварской едой»
ИА Красная Весна 03:46
Происшествия
Начальник МЧС Забайкалья Басов приехал к большому пожару у села Иван
Огонь подошёл к селу на расстояние около километра. МЧС на окраине Ивана с обеих сторон выставило цепь пожарных машин.
Чита.Ру 07:26
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Экономика
Госдолг США достиг рекордных $24,5 трлн
Общая сумма госдолга США достигла рекордного уровня — 24,5 трлн долларов.
BFM.ru 07:51
Экономика
Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей
Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
Авто
АвтоВАЗ проведет собственный «автосалон»
В Сети появилась информация о том, что Московский автосалон, который был запланирован на конец этого лета, был отменен.
32CARS.ru вчера в 13:12
Общество
После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии планов закрывать границы Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:20
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР
23 апреля исполняется 35 лет со дня выступления генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме ЦК КПСС, в ходе которого он официально провозгласил курс на «ускорение» социально-экономического развития.
РБК 08:58
Общество
ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Известия 07:58
Кино
Disney снимет сериал по «Звездным войнам» с главной женской ролью
RuNews24.ru 07:24
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня 03:01
Кино
Вышел первый тизер сериала «Грозный»
Inc-news.ru 01:38
Общество
Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя
«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
РБК 05:56
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае
Пассажирам отмененных рейсов предлагают перебронирование билетов. В мае из Москвы значатся рейсы в чуть более 50 городов.
Телеканал Санкт-Петербург 04:53
Общество
Китай спустил на воду второй десантный корабль нового поколения
Китай спустил на воду второй по счету универсальный десантный корабль нового поколения - крупнейший в составе национальных ВМС в своем роде.
ТАСС 08:25
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах РФ на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47