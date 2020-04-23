Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки

Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Российские банки начали отменять кэшбэк

Lenta.ru08:50

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

РБКвчера в 22:00

Банки начали отменять кешбэк за покупки в интернете

Телеканал 360°05:40

Три российских банка отменили кешбэк на онлайн-покупки

REGNUM03:31

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер Центробанка

Газета.Ru02:57

Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки

Коммерсантъ01:43

Банки стали отменять кэшбэк за покупки в онлайн-магазинах

Комсомольская правда07:33
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:19, Ашберн
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В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

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Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

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Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса

Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
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