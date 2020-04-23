Экономика
КоммерсантъБанки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая.РБКвчера в 22:00
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