Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Life.ru04:21

Почему банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете?

BFM.ru03:52

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Коммерсантъ01:43

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер Центробанка

Газета.Ru02:57

Банки бросились отменять кешбэк на онлайн-покупки

ФедералПресс02:45

Три российских банка отменили кешбэк на онлайн-покупки

REGNUM03:31

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

РБКвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
Общество

В России выявили 4774 случая заражения коронавирусом

За сутки в 81 российском регионе выявили 4774 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:33
14
Общество

Коронавирус выявили в новых городах и районах Самарской области

В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
1
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
118
Футбол

Соболев описал «Спартак» тремя словами

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев описал столичный клуб тремя словами.
Евро-футбол.ру 02:52
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
32
Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
98
Общество

Григорий Аникеев подтвердил факт поставки во владимирскую больницу просроченных аппаратов ИВЛ

Накануне региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставки.
ГТРК Владимир 02:32
6
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Комсомольская правда вчера в 15:13
96
Хоккей

Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной коме

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею 71-летний Александр Мальцев находится в искусственной коме.
News.ru 02:36
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,4K
Наука

Самые редкие превращения нейтрино происходят чаще, чем думали физики

Физики из проекта Double Chooz получили максимально точные данные относительно того, как часто происходят самые редкие превращения одного типа нейтрино в другой.
ТАСС Наука 20 апреля в 12:18
4
Энергетика

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%

Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
REGNUM 03:44
1
Здоровье

Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях лечения на горячую линию

Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения на горячую линию.
Москва 24 03:16
2
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,9K
Общество

Во Владимирской области выявлено 46 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции, из них почти половина (47,8%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.
Довод 04:36
361
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
4,5K
Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
1K
Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
57
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
904
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
66
Технологии

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнёрам в 2017 году и утекал в сеть ещё в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
4
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
88
Авто

ГАЗ разрабатывает новый грузовик

Как отмечает сайт Wroom, грузовик будет иметь полную массу от 6,7 до 7,4 тонн, грузоподъемность которого составит не менее 4 тонн.
SpeedMe 21 апреля в 04:49
44
Общество

Глава Минкомсвязи пообещал пока не запрещать школам использовать Zoom

Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы типа Zoom для образования, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
Коммерсантъ 04:44
Политика

МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»

Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
13
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
Пятый канал вчера в 10:51
8
Хоккей

Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок

Российская газета 01:32
1
Технологии

Раскрыты новые осложнения от коронавируса

Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
Lenta.ru 04:23
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное