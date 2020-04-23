Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБанки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер Центробанка

Газета.Ru02:57

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

РБКвчера в 22:00

Крупные банки отменяют программы лояльности на онлайн-покупки

Народные новости02:37

Российские банки начали отменять кэшбек за покупки в интернете

АБН02:29

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Коммерсантъ01:43

Крупные банки отменили кэшбек на покупки в интернет-магазинах

Kazanfirst.ru01:36

Банки бросились отменять кешбэк на онлайн-покупки

ФедералПресс02:45
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Здоровье

В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
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Происшествия

Сотрудники реанимации ожогового центра в Красноярске попали в карантин

Сотрудники реанимации краевого ожогового центра в Красноярске отправлены на карантин из-за пациента с COVID-19, который скончался в лечебном учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской краевой больницы.
РИА Новости 02:30
Авто

Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей

SpeedMe вчера в 23:27
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Хоккей

Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок

Российская газета 01:32
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.
РБК 03:05
Здоровье

В Прикамье разработали три сценария развития пандемии коронавируса

В Пермском крае представили три сценария развития пандемии коронавируса.
В курсе.ру 02:29
1
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
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Политика

США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 21 апреля в 18:57
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Шоу-бизнес

Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии

Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru вчера в 09:08
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Происшествия

В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
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Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
2,1K
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Общество

Мэр Сибая объяснился за свои слова о проигравших жителях Башкирии

Мэр Сибая Рустем Афзалов пояснил свои слова о «проигравших» жителях Башкирии.
ToDay News Ufa 01:06
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Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
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Экономика

Mail.ru Group ждет падения рекламной выручки во II квартале

За аналогичный период прошлого года темпы роста рекламных доходов были в два раза выше – плюс 19,3%. Во II квартале группа ожидает падения рекламной выручки, цитируются в сообщении группы слова ее гендиректора Бориса Добродеева: «Этот сегмент напрямую зависит от деловой активности и ее перспектив, на которые начали влиять COVID-19 и мартовский нефтяной шок».
Ведомости 02:23
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Авто

Опубликованы цены на рамный внедорожник Haval H5

Китайский концерн Haval обнародовал прайс на новый рамный внедорожник Haval H5 для России.
Новые автомобили вчера в 06:08
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Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
58
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4K
Общество

В Турции выставили на продажу целый остров

Комсомольская правда вчера в 18:16
Наука

В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей

В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19.
Научная Россия вчера в 14:12
2
Экономика

ЦБ раскритиковал предложения министра ЕЭК Глазьева

Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 02:41
1,5K
Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
50
Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
27
Общество

Власти анонсировали очередную масштабную дезинфекцию в Москве

В Москве в пятницу, 24 апреля, состоится очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств.
Известия 02:12
4
Происшествия

К калининградке пришла полиция из-за комментария о митинге в соцсетях

В Калининграде сотрудники центра «Э» заинтересовались местной жительницей, которая оставила комментарий под новостью о пикете швей на предприятии «ТУП-Калининград» по пошиву салонов для иностранных автомобилей.
СеверИнформ вчера в 05:34
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Экономика

Американские индексы торгуются в плюсе

В среду, 22 апреля, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику в рамках формирования коррекционного отскока после сильной просадки, которая была накануне из-за падения цен на нефть.
Finam.Ru вчера в 12:10
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 21 апреля в 16:33
12K
Общество

В Саратовской области выявлено 190 случаев заболевания коронавирусом

В Саратовской области число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло 190.
Российская газета вчера в 03:15
89
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
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Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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