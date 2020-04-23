Экономика
КоммерсантъБанки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки
Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая.РБКвчера в 22:00
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Общество
Начальник ВМА ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун ушел с должности из-за заражения части курсантов COVID-19, сообщает в четверг Минобороны России.
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Тегеран, 23 апреля 2020, 13:45 — REGNUM Американские корабли, которые будут угрожать безопасности Ирана, будут атакованы вооружёнными силами страны.
REGNUM 06:45
Происшествия
У Казанского собора частично обрушился фасад дома
АиФ Санкт-Петербург 04:45
Экономика
Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты
"По экспертным данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней", - сообщили в Минпромторге.
Интерфакс 06:59
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
REGNUM 03:44
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Интернет
«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV
"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости 05:46
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
Космос
«БепиКоломбо» услышал «песню» магнитного поля Земли
В результате получилась своеобразная «песня» магнитного поля нашей планеты, по которой можно изучать структуру магнитосферы Земли, сообщается в твиттере миссии.
N+1 вчера в 02:59
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Здоровье
В больнице в Златоусте изолировали 44 медика и пациента с COVID-19
Более 40 пациентов и медиков горбольницы №1 города Златоуст Челябинской области, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, изолированы в одном корпусе, сообщил в четверг глава города Максим Пекарский.
РИА Новости 06:42
Авто
Toyota представила новый кроссовер
Премьера нового кроссовера Toyota была запланирована на март: его должны были презентовать в рамках Женевского автосалона.
Российская газета 05:24
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Авто
Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей
Автоновости дня 03:36
Экономика
Банк России предсказал новый отток вкладов
По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
Общество
Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области
Оперштаб сообщил в четверг, 23 апреля о 39 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:35
Общество
Китай выделит ВОЗ еще $30 млн на борьбу с пандемией
Правительство Китая перечислит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще $30 млн на борьбу с пандемией.
ТАСС 04:22
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
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Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Гаджеты
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Второе изображение подтверждает, что толщина смартфона не превышает 8 мм, а его масса будет менее 200 г. Xiaomi 10 Mi Youth Edition должен получить квадрокамеру (48, 8, 2 и 2 Мп) с перископным модулем, который должен обеспечить 5-кратный оптический зум.
iXBT.com вчера в 00:40
Общество
Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой
После остановки работ в Москве и Московской области строители оказались запертыми в общежитиях, в которых раньше только спали.
РБК 06:41
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
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Редакция «Ведомостей» опубликовала колонку с критикой нового главного редактора
Сотрудники газеты «Ведомости» в колонке на сайте издания потребовали от новых владельцев сменить главного редактора из-за его влияния на редакционную политику.
Новая газета 06:53