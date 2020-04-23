Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Российские банки отменяют кешбэки за онлайн-покупки

Рамблер03:52

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Коммерсантъ01:43

Три российских банка отменили кешбэк на онлайн-покупки

REGNUM03:31

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер Центробанка

Газета.Ru02:57

Банки бросились отменять кешбэк на онлайн-покупки

ФедералПресс02:45

Почему банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете?

BFM.ru03:52

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

РБКвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Происшествия

В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 7200 человек

Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 09:30 — REGNUM За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 7209 человек.
REGNUM 21 апреля в 02:30
350
Здоровье

В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
339
Экономика

Выручка Mail.Ru Group по МСФО выросла в I квартале на 14,3%

Чистая прибыль сократилась на 22,2% до 2,203 миллиарда руб. Показатель EBITDA увеличился на 4,1% до 5,729 миллиарда руб.
Вести.Ru 03:02
1
Транспорт

«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае

Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
14K
Интернет

Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
3
Общество

Григорий Аникеев подтвердил факт поставки во владимирскую больницу просроченных аппаратов ИВЛ

Напомним, в начале апреля для нужд лечебных учреждений Владимира - за счет спонсорских средств были закуплены 50 аппаратов ИВЛ.
ГТРК Владимир 02:32
4
Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов понизился на 0,81%, до 75,29 руб. Курс евро опустился на 0,80%, до 81,45 руб.
Коммерсантъ 03:23
5
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
3
Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
95
Происшествия

К калининградке пришла полиция из-за комментария о митинге в соцсетях

В Калининграде сотрудники центра «Э» заинтересовались местной жительницей, которая оставила комментарий под новостью о пикете швей на предприятии «ТУП-Калининград» по пошиву салонов для иностранных автомобилей.
СеверИнформ вчера в 05:34
59
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
528
Экономика

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
21
Авто

Уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» продают в Казахстане

Уникальный вездеход выставлен на продажу на одной из интернет-площадок Казахстана.
Российская газета вчера в 06:03
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
895
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,3K
Общество

Владелец S7 сообщил о заморозке проекта «Морской старт»

Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о заморозке проекта «Морской старт», который предусматривал запуск ракет-носителей с плавучей платформы в Тихом океане.
РБК 03:16
1
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Общество

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
871
Здоровье

Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях лечения на горячую линию

Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения на горячую линию.
Москва 24 03:16
1
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
78
Авто

Опубликованы цены на рамный внедорожник Haval H5

В России новый китайский внедорожник Haval H5, который пришел на смену модели Hover, будет предлагаться по цене от 1,1 млн рублей.
SpeedMe вчера в 03:37
61
Политика

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:11
17
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,7K
Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
123
Политика

Второй американский штат подаст иск на КНР из-за коронавируса

Ещё один американский штат - Миссисипи - последовал примеру штата Миссури и осуществил подачу иска на КНР из-за сокрытия сведений об инфекции коронавируса.
Ореанда-Новости 02:09
312
Общество

В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК вчера в 04:39
Общество

В России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом

В России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом, из них 4774 случая были выявлены за последние сутки в 81 регионе страны.
РЕН ТВ 03:55
Общество

В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31
19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное