Экономика
КоммерсантъБанки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки
Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Происшествия
В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 7200 человек
Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 09:30 — REGNUM За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 7209 человек.
REGNUM 21 апреля в 02:30
Здоровье
В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом
По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
Экономика
Выручка Mail.Ru Group по МСФО выросла в I квартале на 14,3%
Чистая прибыль сократилась на 22,2% до 2,203 миллиарда руб. Показатель EBITDA увеличился на 4,1% до 5,729 миллиарда руб.
Вести.Ru 03:02
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае
Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Интернет
Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV
Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
Общество
Григорий Аникеев подтвердил факт поставки во владимирскую больницу просроченных аппаратов ИВЛ
Напомним, в начале апреля для нужд лечебных учреждений Владимира - за счет спонсорских средств были закуплены 50 аппаратов ИВЛ.
ГТРК Владимир 02:32
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов понизился на 0,81%, до 75,29 руб. Курс евро опустился на 0,80%, до 81,45 руб.
Коммерсантъ 03:23
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек
За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
Происшествия
К калининградке пришла полиция из-за комментария о митинге в соцсетях
В Калининграде сотрудники центра «Э» заинтересовались местной жительницей, которая оставила комментарий под новостью о пикете швей на предприятии «ТУП-Калининград» по пошиву салонов для иностранных автомобилей.
СеверИнформ вчера в 05:34
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Экономика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Авто
Уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» продают в Казахстане
Уникальный вездеход выставлен на продажу на одной из интернет-площадок Казахстана.
Российская газета вчера в 06:03
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Владелец S7 сообщил о заморозке проекта «Морской старт»
Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о заморозке проекта «Морской старт», который предусматривал запуск ракет-носителей с плавучей платформы в Тихом океане.
РБК 03:16
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Здоровье
Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях лечения на горячую линию
Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения на горячую линию.
Москва 24 03:16
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Авто
Опубликованы цены на рамный внедорожник Haval H5
В России новый китайский внедорожник Haval H5, который пришел на смену модели Hover, будет предлагаться по цене от 1,1 млн рублей.
SpeedMe вчера в 03:37
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:11
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Политика
Второй американский штат подаст иск на КНР из-за коронавируса
Ещё один американский штат - Миссисипи - последовал примеру штата Миссури и осуществил подачу иска на КНР из-за сокрытия сведений об инфекции коронавируса.
Ореанда-Новости 02:09
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК вчера в 04:39
Общество
В России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом
В России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом, из них 4774 случая были выявлены за последние сутки в 81 регионе страны.
РЕН ТВ 03:55
Общество
В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31