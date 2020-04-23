Экономика

РБКРБКБанки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

Банки начали сокращать программы лояльности на фоне регулирования Банком России комиссий за прием карт, которую магазины платят банкам. Из-за решения ЦБ их уже изменили Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа Банк.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Банки стали отменять кэшбэк за покупки в онлайн-магазинах

Комсомольская правда07:33

Банки начали отменять кешбэк за покупки в интернете

Телеканал 360°05:40

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

РБКвчера в 22:00

Три российских банка отменили кешбэк на онлайн-покупки

REGNUM03:31

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер Центробанка

Газета.Ru02:57

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Коммерсантъ01:43

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Life.ru04:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
923
Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
265
Общество

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.
РИА Новости 07:10
Кино

Disney работает над женским сериалом на основе «Звёздных войн»

REGNUM 01:01
3
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
340
Политика

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
39
Политика

Путин призвал минимизировать экономический вред от коронавируса

Глава государства заявил, что минимизация негативного ее влияния на экономику является совместной задачей.
ТК Звезда 07:35
5
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
4,9K
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
131
Общество

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
17
Кино

В США скончалась актриса Ширли Найт

В США на 84-м году жизни умерла американская актриса Ширли Найт.
Известия вчера в 18:28
2
Шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства

На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
Uznayvse.ru 04:21
5
Общество

Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru вчера в 04:23
2,9K
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
70
Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
36
Общество

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
86
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
109
Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
80
Политика

Путин отметил необходимость своевременной помощи гражданам

Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
1
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
72
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать корабли США

22 апреля президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
Lenta.ru 07:20
Общество

Глава Башкирии перечислил свою месячную зарплату нуждающимся

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил чиновникам поделиться своей зарплатой с нуждающимися.
Вестник 06:25
16
Экономика

Парламент рассмотрит в четверг проекты соглашений о займе РФ и МВФ

Первый выделят не позднее, чем через 30 дней после ратификации соглашения, а второй - не позднее 31 октября текущего года.
Sputnik Молдова 00:30
Биатлон

Драчев усомнился в легитимности досрочных выборов президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что не принимал участия в заседании правления, в ходе которого было принято решение о проведении досрочных выборов руководства организации.
РБК 05:59
Здоровье

Вьетнам снимает карантин по коронавирусу

С 23 апреля во Вьетнаме начинают отменять ранее введенные ограничительные меры по коронавирусу.
Московский Комсомолец 04:23
Шоу-бизнес

Умерла поэтесса и автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева

Поэтесса Алла Гольцева умерла на 75-м году жизни. Об этом в Instagram рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
Mockva.ru 06:43
Здоровье

В дагестанской больнице медсестер с ОРВИ держали в подсобке

В социальных сетях появилось видео, на котором медсестры одной из больниц города Дербента лечатся от ОРВИ в комнате, предназначенной для хранения белья.
Радио Комсомольская правда 06:58
15
Здоровье

Коронавирус обнаружили в психиатрической больнице Скворцова-Степанова

В петербургской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова у пациентов обнаружили коронавирус, рассказал "Фонтанке" главный врач учреждения Александр Софронов.
Neva.Today 06:59
15
Политика

В Кремле оценили шансы Зеленского на завершение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, если будут выполнены Минские договоренности.
Известия вчера в 13:32
3
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Известия вчера в 19:04
277
Как работают Яндекс.Новости?
Главное