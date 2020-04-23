Экономика
РБКБанки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ
На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
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с чего всё началось
Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая.РБКвчера в 22:00
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Первый секретарь регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов сдал тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 и находится на карантине.
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Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
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Вестник Кавказа вчера в 12:16
Армия и оружие
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После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве наблюдается отрицательная динамика по числу госпитализаций с коронавирусом.
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