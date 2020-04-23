Экономика

РБКРБКБанки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Life.ru04:21

Почему банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете?

BFM.ru03:52

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер Центробанка

Газета.Ru02:57

Три российских банка отменили кешбэк на онлайн-покупки

REGNUM03:31

Банки бросились отменять кешбэк на онлайн-покупки

ФедералПресс02:45

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Коммерсантъ01:43

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

РБКвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

РИА Новости вчера в 22:06
78
Авто

Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей

SpeedMe вчера в 23:27
6
Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
555
Здоровье

В Башкирии создадут межведомственную комиссию по защите врачей

Сегодня, 23 апреля, на еженедельном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил создать межведомственную комиссию.
МедиаКорСеть 04:19
2
Интернет

Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
8
Общество

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
5
Общество

В России за сутки выявили 4774 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились еще 4774 человека. Общее число инфицированных составляет 62773.
Парламентская газета 03:36
Общество

Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса

Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
14
Общество

Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса

Меры, которые принимаются в городе с целью справиться с коронавирусом, нужно воспринимать крайне серьезно.
Четвертая Власть 05:06
3
Здоровье

Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане

Вестник Кавказа 02:08
5
Общество

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
20
Здоровье

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
222
Происшествия

Глава фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов сдал тест на коронавирус

Первый секретарь регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов сдал тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 и находится на карантине.
Татар-информ 05:04
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
182
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
93
Общество

В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31
38
Армия и оружие

Помпео усомнился в законности запуска иранского военного спутника

Глава Госдепартамент США Майк Помпео заявил, что сомневается в том, что недавний вывод Ираном военного спутника на орбиту соответствовал резолюции ООН.
Вестник Кавказа вчера в 12:16
1
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй

После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза вчера в 04:51
5
Происшествия

В Волгоградской области третий человек скончался от коронавируса

Третий по счету человек скончался от коронавируса в Волгоградской области.
Высота 102 04:57
9
Экономика

Квартальная выручка Mail.ru Group выросла на 14,3%

Ранее Mail.ru Group сообщала, что по итогам 2020 года прогнозирует рост выручки на 18-20% и ожидала этот показатель в диапазоне 103-105 млрд руб. Компания также ожидала EBITDA по итогам года не выше 34 млрд руб. с учетом максимально возможных инвестиций, говорил управляющий директор и финдиректор компании Мэттью Хаммонд.
Финмаркет 02:21
1
Общество

МВД приостановит депортацию иностранцев из России в условиях пандемии

В конце марта в МВД сообщили, что срок действия виз для иностранных граждан в РФ будет продлен на 90 дней из-за пандемии.
Известия 04:24
6
Политика

Польский экс-дипломат: «Мы не смотрим на Россию исключительно как на врага»

Витольд Юраш считает, что сегодняшняя задача Польши — «убедить наших партнёров, что мы не смотрим на Россию исключительно как на врага».
Евразия Daily вчера в 06:00
2
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
2,1K
Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
515
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
87
Транспорт

РЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
581
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек

59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07
303
Политика

Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии

«Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара», — пожаловался Лукашенко.
Lenta.ru 05:09
5
Финансы

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Для банков снижение по вкладам физлиц было компенсировано ростом корпоративных счетов и депозитов за март на 625 млрд рублей (2,1%), который произошел несмотря на налоговый период.
Российская газета 04:07
15
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве наблюдается отрицательная динамика по числу госпитализаций с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:27
268
Как работают Яндекс.Новости?
Главное