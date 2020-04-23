Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая.

с чего всё началось

Банки начали сокращать программы лояльности на фоне регулирования Банком России комиссий за прием карт, которую магазины платят банкам. Из-за решения ЦБ их уже изменили Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа Банк.

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

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