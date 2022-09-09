Например, при ставке 10,2% увеличение срока ипотеки с 20 до 30 лет позволит уменьшить ежемесячный платеж на 8,8%: при сумме кредита 1 млн рублей выплаты будут 9,8 тыс. рублей и 8,9 тыс. рублей соответственно, сказала Татьяна Решетникова.