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Банки начали поднимать предельный возраст для заемщиков по ипотеке до 70-75 лет

Российские коммерческие банки стали массово увеличивать предельный возраст для ипотечных заемщиков.
Газета.Ru
В Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) отметили: сегодня в организации предельный возраст для ипотечных заемщиков составляет 75 лет, и если у клиентов появится потребность поднять планку, то банк готов оперативно рассмотреть вопрос.
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Также рост цен на жилье приводит и к увеличению сумм кредитов.
Lenta.ru
Например, при ставке 10,2% увеличение срока ипотеки с 20 до 30 лет позволит уменьшить ежемесячный платеж на 8,8%: при сумме кредита 1 млн рублей выплаты будут 9,8 тыс. рублей и 8,9 тыс. рублей соответственно, сказала Татьяна Решетникова.
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