В Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) отметили: сегодня в организации предельный возраст для ипотечных заемщиков составляет 75 лет, и если у клиентов появится потребность поднять планку, то банк готов оперативно рассмотреть вопрос.
Например, при ставке 10,2% увеличение срока ипотеки с 20 до 30 лет позволит уменьшить ежемесячный платеж на 8,8%: при сумме кредита 1 млн рублей выплаты будут 9,8 тыс. рублей и 8,9 тыс. рублей соответственно, сказала Татьяна Решетникова.
Украинский удар в центре Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя, еще пять пострадали, пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Московская биржа расширила список ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, говорится на сайте торговой площадки.