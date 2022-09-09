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Банки начали поднимать предельный возраст для заемщиков по ипотеке до 70-75 лет

Российские коммерческие банки стали массово увеличивать предельный возраст для ипотечных заемщиков.
Газета.Ru
Например, банк «Дом.РФ» повысил показатель на 5 лет до 70.
Известия
По данным «Этажей», показатель также подняли в Сбере, Минбанке, Альфа Банке.
Известия
Также рост цен на жилье приводит и к увеличению сумм кредитов.
Lenta.ru

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