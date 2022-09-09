Газета.RuБанки начали поднимать предельный возраст для заемщиков по ипотеке до 70-75 летРоссийские коммерческие банки стали массово увеличивать предельный возраст для ипотечных заемщиков.Газета.RuНапример, банк «Дом.РФ» повысил показатель на 5 лет до 70.ИзвестияПо данным «Этажей», показатель также подняли в Сбере, Минбанке, Альфа Банке.ИзвестияТакже рост цен на жилье приводит и к увеличению сумм кредитов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВПятый каналГазета.RuКомсомольская правдаСенатИнформАБНKonkurent.ruKU66.RUНовостиВолгограда.руKazanfirst.ruФАНРидусАфанасий-бизнесРамблерГазета Заря (Алексеевское)РЕН ТВВыберу.руИзвестия9111.ruИА КрыминформИзвестно.руПодробнее о событииКоллекторы одобрили решение банков поднять предельный возраст ипотечниковГоворит Москвавчера в 05:52Год доступа: банки массово поднимают возраст ипотечников до максимумаИзвестиявчера в 17:01Самое цитируемоеБанки стали массово поднимать возраст ипотечников до максимумаИзвестиявчера в 23:24«Известия»: российские банки начали поднимать предельный возраст ипотечных заемщиковLenta.ruвчера в 19:30Российские банки массово поднимают возраст ипотечных клиентов до максимумаНакануне.Ruвчера в 20:06Российским пенсионерам разрешили брать ипотекуРЕН ТВвчера в 20:01«Известия»: банки в России массово поднимают предельный возраст ипотечных заемщиковФАНвчера в 21:38Российские банки разрешили брать ипотеку пенсионерамURA.Ruвчера в 18:59Показать ещёОценить125Поделиться