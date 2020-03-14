Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБанки начали поднимать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть. Об этом сообщает газета "Ведомости". Издание выяснило, что ставки по ипотеке уже подняли "Юникредит банк" и Транскапиталбанк.
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с чего всё началось

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум три заявили «Ведомостям», что пересматривают ставки.
Ведомости01:09

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Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

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Lenta.ru06:05

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Банки начали поднимать ставки по ипотеке

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