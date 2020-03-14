Финансы
РИА НовостиБанки начали поднимать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть. Об этом сообщает газета "Ведомости". Издание выяснило, что ставки по ипотеке уже подняли "Юникредит банк" и Транскапиталбанк.
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с чего всё началось
Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум три заявили «Ведомостям», что пересматривают ставки.Ведомости01:09
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Из-за обвала рубля екатеринбургские банки стали повышать ставки по ипотеке
Екатеринбург Онлайнвчера в 03:49
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