Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБанки начали поднимать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть. Об этом сообщает газета "Ведомости". Как выяснило издание, это уже сделали банк "Юникредит" и Транскапиталбанк.
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с чего всё началось

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум три заявили «Ведомостям», что пересматривают ставки.
Ведомости01:09

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Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

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Крупные отечественные банки резко поднимают ставки по ипотеке

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URA.Ru02:45

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Ведомости01:09

Из-за обвала рубля екатеринбургские банки стали повышать ставки по ипотеке

Екатеринбург Онлайнвчера в 03:49
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Комментарии

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ВТБ требует 13,6 млрд рублей от группы «Открытие холдинг»

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Мишустин утвердил меры борьбы с коронавирусом на территории России

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Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В субботу, 14 марта, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 4 Николай Ренц сообщил о том, что в медучреждение госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел

Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
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Названы тяжелые последствия коронавируса

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Матвиенко объяснила цель голосования по поправкам в Конституцию

Для окончательного принятия поправок в Конституцию РФ окончательное решение должны принять граждане, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

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В Белоруссии коронавирус выявили у пяти студентов

По итогам предварительного теста у пятерых студентов Белорусского госуниверситета (БГУ) выявлен положительный результат на наличие коронавируса, сообщает Минздрав Белоруссии.
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Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

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