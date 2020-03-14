Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБанки начали поднимать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть. Об этом сообщает газета "Ведомости". Как выяснило издание, это уже сделали банк "Юникредит" и Транскапиталбанк.
Читать в источнике
Комментировать530
с чего всё началось

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум три заявили «Ведомостям», что пересматривают ставки.
Ведомости01:09

Подробнее о событии

Российские банки повышают ставки по выданной ипотеке

URA.Ru02:45

Крупные отечественные банки резко поднимают ставки по ипотеке

Эхо Москвы09:04

Ставки по ипотеке в России начали расти

Lenta.ru06:05

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Коммерсантъ02:07

Банки начали поднимать ставки по ипотеке

РИА Новости08:51

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Ведомости01:09

Из-за обвала рубля екатеринбургские банки стали повышать ставки по ипотеке

Екатеринбург Онлайнвчера в 03:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:39, Ашберн

Комментарии

Хоккей

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 06:59
Происшествия

В Казани экстренно сел самолет Москва-Челябинск

Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, у экстренном режиме приземлился в Казани. Об этом 14 марта сообщает ТАСС.
Инфо24 09:07
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Здоровье

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Вести.Ru 05:38
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
РБК 10:01
Политика

Мишустин призвал россиян минимизировать поездки за границу

Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса.
Известия 10:32
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera вчера в 10:00
Здоровье

В течение 37 дней заразными остаются носители коронавируса

Выводы ученых говорят о том, что локализовать эпидемию будет сложнее, чем это представлялось ранее.
Цензуры.Нет вчера в 03:38
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об отличии коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирусная инфекция (COVID-19) отличается от гриппа.
Известия 09:12
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Политика

Путин направил закон о поправке к Конституции в КС

"Обращаюсь в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии главам 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений Закона о поправке к Конституции РФ, а также о соответствии Конституции РФ порядка вступления в силу статьи 1 указанного Закона о поправке к Конституции РФ", - цитирует запрос президента пресс-служба Кремля.
Российская газета 09:12
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ 08:54
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей

Bimru.ru вчера в 13:02
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Общество

Что ждёт Россию в 2020 году: предсказания Ванги сбываются

Если верить пророчеству, в 2020 году мировое сообщество ждет нестабильное и даже смутное время.
Живая Кубань вчера в 03:33
Футбол

«Зенит» громит «Урал» после первого тайма 22-го тура РПЛ

Гол бразильского вингера Малкома на 27-й минуте стал для нападающего первым в сезоне во всех тунирах.
REGNUM 10:18
Общество

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 09:29
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor 12 марта в 20:28
Финансы

ВТБ требует 13,6 млрд рублей от группы «Открытие холдинг»

Банк ВТБ подал иск к группе «Открытие холдинг» с требованием 13,6 млрд рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Коммерсантъ 09:42
Космос

Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn

Популярная механика 12 марта в 05:50
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Здоровье

На Кубани выявили первый случай заражения коронавирусом

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что власти региона в настоящий момент не видят необходимости вводить в крае карантин по коронавирусу, но в случае возникновения такой необходимости готовы принять такие меры.
Деловая газета. Юг 12 марта в 15:10
Происшествия

В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной

Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
ТАСС 04:00
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о своем здоровье

Дочь российской артистки Анастасии Заворотнюк, борющейся с тяжелым онкологическим заболеванием, рассказала о своем состоянии здоровья.
Слово и Дело 12 марта в 10:07
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Религия

В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус

Москва, 14 марта 2020, 17:22 — REGNUM Посещать на дому больных коронавирусом собираются православные священники, заявил 14 марта руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
REGNUM 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное