Финансы

Mockva.ruMockva.ruБанки начали поднимать ставки по ипотеке и вкладам

Банк «Открытие» повысил ставку по ипотеке на 1,5%, передает РИА Новости. Однако беззалоговые кредиты пока не изменились в цене. С 19 марта Совкомбанк также повысил ставки по рублевым вкладам.
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с чего всё началось

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости23 марта в 23:19

Подробнее о событии

Банки тоже хотят «кушать»: ставки по ипотеке повышаются

News.ru24 марта в 09:21

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Вести.Ru23 марта в 21:46

Банки приступили к повышению ставок по ипотеке и вкладам

Газета.Ru24 марта в 03:24

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

РБК24 марта в 02:21

Российские банки начали массово повышать ставки по ипотеке

Znak.com24 марта в 01:42

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

РИА Новости23 марта в 23:19

Банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам

Российская газета24 марта в 05:16
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Комментарии

Политика

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В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

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Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
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Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

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Lenta.ru 03:19
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«Аэрофлот» закрыл почти все международные маршруты

Авиакомпания «Аэрофлот» оставила на данный момент только два международных маршрута.
BFM.ru 02:33
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском 24 марта в 16:31
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Театры

Домогаров решил покинуть МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Evo-rus.com 03:17
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Гаджеты

Чему научились беспроводные наушники на новых чипах Qualcomm

TelecomDaily вчера в 04:22
Хоккей

В КХЛ объявили о досрочном завершении сезона

В Континентальной хоккейной лиге объявили о досрочном завершении сезона.
Piter.tv вчера в 05:41
Общество

Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
РБК вчера в 15:35
Общество

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
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Шоу-бизнес

Рита Ора в красном купальнике показала, как проводить время с пользой

Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.
Wday.ru вчера в 07:31
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса. Главное

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Рассказываем о главных заявлениях.
Собака.ru вчера в 09:32
Общество

Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

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Шоу-бизнес

Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа

Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Происшествия

В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Газета.Ru 01:59
Общество

Правительство поддержит сферы общепита и услуг

Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.
Газета.Ru 01:43
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь человек с коронавирусом

Восемь человек лечатся в крае, одна женщина, находившаяся на Кубани транзитом, — в Москве.
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Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
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Космос

В NASA завершили 17-летнюю миссию по изучению Солнца

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Происшествия

Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом

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ВККС выдала следствию судью, который дружил с управляющим

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Гаджеты

Просочились подробные характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Предполагается, что младшая модель OnePlus 8 получит 6,55-дюймовый экран AMOLED Full HD+ с частотой 90 Гц, а также батарею на 4300 мА·ч с функцией скоростной зарядки Warp Charge 30T, но не будет поддерживать беспроводную зарядку и не будет защищена от воды и пыли как OnePlus 8 Pro.
3DNews 01:58
Экономика

ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов

По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.
РБК 02:30
Политика

В Кунгуре отправили в отставку мэра, посетившего ОАЭ во время пандемии

Депутаты поддержали отставку главы города Кунгур в Пермском крае Сергея Гордеева, который провел отпуск в ОАЭ во время пандемии, а затем написал заявление об уходе, сообщил РИА Новости председатель Кунгурской думы Андрей Подосёнов.
РИА Новости 02:28
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