Финансы

Mockva.ruMockva.ruБанки начали поднимать ставки по ипотеке и вкладам

Банк «Открытие» повысил ставку по ипотеке на 1,5%, передает РИА Новости. Однако беззалоговые кредиты пока не изменились в цене. С 19 марта Совкомбанк также повысил ставки по рублевым вкладам.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости23 марта в 23:19

Подробнее о событии

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

РБК24 марта в 02:21

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Коммерсантъ24 марта в 04:18

Банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам

Российская газета24 марта в 05:16

Банки приступили к повышению ставок по ипотеке и вкладам

Газета.Ru24 марта в 03:24

В Госдуме прокомментировали решение ряда банков повысить ставки по ипотеке

RT на русском24 марта в 15:24

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

РИА Новости23 марта в 23:19

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Вести.Ru23 марта в 21:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:02, Ашберн

Комментарии

Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Общество

Собянин объявил о закрытии некоторых категорий магазинов в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве приостановят работу магазины, за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Известия 04:17
Происшествия

В Москве в медклинике произошел взрыв

В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Интерфакс 04:02
Общество

Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами

МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Кубань 24 04:02
Общество

Глава Сочи призвал туристов временно не приезжать на курорт

Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов воздержаться от посещения курорта в дни школьных каникул и во время нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным.
BFM.ru 03:35
Спорт

«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса

Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
Чемпионат 03:33
Общество

В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус

Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
РБК 03:18
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 24 марта в 11:53
Общество

Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:37
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Общество

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Общество

В администрации Новокузнецка проходит обыск

26 марта стало известно о том, что сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя главы Новокузнецка Григория Вержицкого.
Сибдепо 04:30
Общество

В СК создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе

В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе.
Москва 24 04:26
Здоровье

На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 156 человек

Число заболевших коронавирусом на Украине за ночь выросло со 145 до 156, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 04:13
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Shraibikus News 04:53
Общество

Россияне запаслись продуктами на четыре месяца

Россияне в марте на фоне новостей о распространении коронавируса и ослаблении рубля запаслись продуктами почти на четыре месяца, сообщает X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").
Вести.Ru 04:56
Общество

В Германии предупредили о 70 тыс. инфицированных к концу недели

В своем интервью Гасс заявил: «Я исхожу из того, что к концу этой недели у нас будет около 70 тысяч зарегистрированных случаев заражения [коронавирусом — ИА Красная Весна].»
Красная весна вчера в 08:33
Здоровье

Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.
Мой Брянск вчера в 12:20
Армия и оружие

Военные РФ рассказали о реакции ошарашенных итальянцев на помощь и возможности России

Российские военные, доставившие помощь Италии в борьбе с коронавирусом, рассказали о реакции итальянцев на поддержку РФ.
Экономика сегодня 04:39
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 24 марта в 17:03
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Выдачу наличных в банкоматах ограничат

Рекомендовано проводить дизинфекцию банкоматов и купюроприемников, а главное – постараться использовать безналичную форму оплаты.
Утро.ru 24 марта в 04:13
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Срочно. Пожилых жителей региона отправляют на самоизоляцию с 26 марта

Власти рекомендовали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля гражданам в возрасте 65 лет и старше.
КТВ-Луч 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное