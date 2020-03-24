Финансы
Mockva.ruБанки начали поднимать ставки по ипотеке и вкладам
Банк «Открытие» повысил ставку по ипотеке на 1,5%, передает РИА Новости. Однако беззалоговые кредиты пока не изменились в цене. С 19 марта Совкомбанк также повысил ставки по рублевым вкладам.
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с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новости23 марта в 23:19
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В Госдуме прокомментировали решение ряда банков повысить ставки по ипотеке
RT на русском24 марта в 15:24
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