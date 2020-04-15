Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Минимальный порог первоначального взноса повысили в Альфа-банке (до 20%) и Промсвязьбанке (до 15%). Кроме того, ПСБ в апреле перестал выдавать ипотеку без первоначального взноса — этот продукт исчез из линейки на сайте, временную приостановку программы подтвердил представитель банка.В источнике
С чего всё начиналось
Подробнее о требованиях банков и мерах властей по поддержке ипотеки читайте в материале "РБК Pro" Кто поднял порог первоначального взноса "Открытие", Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.