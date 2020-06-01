Общество
Новые ВедомостиБанки начали предлагать россиянам цифровые карты
В условиях пандемии банки решили предложить клиентам новый продукт — цифровые карты в формате электронных кошельков.
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с чего всё началось
Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.РБК00:00
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Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Политика
Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин считает, что проведение голосования по поправкам в Конституцию должно пройти 1 июля.
Газета.Ru 11:26
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
Известия 11:28
Общество
Глава Россельхознадзора Данкверт подал в полицию заявление о клевете
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление о клевете в связи с ранее появившейся информацией о вымогательстве.
Московский Комсомолец 08:48
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Футбол
«Зенит» покажет ответный матч с «Баварией» в Кубке УЕФА-2007/08. Начало – в 20:00
Сегодня «Зенит» на своем ютуб-канале покажет ответный полуфинальный матч Кубка УЕФА-2007/08 с «Баварией».
Sports.ru 11:20
Футбол
Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой
Газета.Ru 07:22
Общество
Мединский сравнил видео с беспорядками в США с «Джокером»
Культуромания 11:02
Политика
Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его больше всего заинтересовало в аудиозаписи разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.
РИА Новости 09:43
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Авто
Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс 07:45
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
Происшествия
В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции»
В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Эхо Москвы 11:10
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
Резкое потепление ожидается в Москве через неделю
По данным столичного метеобюро, за прошедшую ночь в городе выпало более 20 процентов месячной нормы осадков, а всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140 процентов майской нормы влаги.
Вечерняя Москва вчера в 01:15
Общество
Третья экспертиза по делу Серебренникова нашла завышение расходов
Телеканал RTVI 07:36
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
Авто
Компания Jeep запускает продажи машин онлайн
По информации портала "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу компании, покупка любой модели Jeep, представленной на российском рынке, через маркетплейс Сбербанка обойдется с дополнительной выгодой в размере 35-50 тысяч рублей.
Новые автомобили 06:34
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за урагана
Фото: nowcrimea.ru На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана.
Rostov.ru 08:09