Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.

с чего всё началось

В условиях пандемии банки решили предложить клиентам новый продукт — цифровые карты в формате электронных кошельков.

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