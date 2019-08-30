Экономика
ТАССБанки начали продажу народных ОФЗ нового формата
Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что со 2 сентября Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата. Выпуски "Народных облигаций" будут проводиться один за одним, чтобы эти ценные бумаги всегда были доступны для покупки.
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Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Общество
В Москве почтили память жертв террористического акта в Беслане
Панихида в память о жертвах теракта в Беслане прошла в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) в Москве, сообщили во вторник в пресс-службе постоянного представительства Северной Осетии при президенте РФ.
ТАСС 07:47
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября
В Москве введут временный запрет на продажу алкоголя и безалкогольной продукции в стеклянной таре на время празднования Дня города 7 и 8 сентября вблизи мест массовых гуляний.
Известия 05:33
Политика
Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка
Вице-премьер Виталий Мутко резко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова, передают «Вести».
РБК 08:14
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
Общество
Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции
Организация определилась со способом регулирования такой терминологии — она считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
СПЧ попросил прокуратуру провести проверку в связи с задержанием Азара
Совет просит столичную прокуратуру провести проверку по данному факту и проинформировать о принятых мерах, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ во вторник.
Интерфакс 08:08
Музыка
Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
Поэт, композитор и певец Игорь Николаев, написавший слова к песне «Третье сентября», которую исполняет Михаил Шуфутинский, объяснил значение даты в этой композиции.
ФАН вчера в 23:58
Происшествия
Многодетную мать приговорили к 22 годам лишения свободы
Суд назначил наказание Бегун в виде 22 лет лишения свободы в общей колонии, а также ограничение свободы сроком на один год.
9111.ru 04:58
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Армия и оружие
Разведывательный катер на воздушной подушке прошел испытание на Волге
В ходе специальных учений в Самарской области был впервые применен амфибийный разведывательный катер на воздушной подушке ИРК.
Российская газета вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес
Лопырева высказалась о неудавшемся романе с Федором Смоловым
Комментируя в интервью свой неудавшийся роман с футболистом, знаменитость отметила, что когда-то их связывали искренние чувства.
Телепрограмма 07:27
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Гаджеты
Обновленный iPhone XR появился в Geekbench
Указанная в бенчмарке модель iPhone 12,1 с идентификатором N104AP, раскрыла технические характеристики нового XR.
The GEEK 02:21
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Футбол
Комличенко не перейдет в другой клуб в летнее трансферное окно
Отмечается, что 24-летний форвард точно останется в команде до зимнего трансферного окна.
Матч ТВ 08:07
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Peterburg2.ru 05:43
Политика
Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком
15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Политика
Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Георгий Гахария
"Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру министра внутренних дел Георгия Гахарии, сообщил на брифинге председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.
РИА Новости 02:52
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Политика
Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru 05:19
Транспорт
Московское метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно
Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в День города, станции будут открыты всю ночь с 7 на 8 сентября.
ТАСС 06:44