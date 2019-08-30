Экономика
ТАССБанки начали продажу народных ОФЗ нового формата
Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что со 2 сентября Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата. Выпуски "Народных облигаций" будут проводиться один за одним, чтобы эти ценные бумаги всегда были доступны для покупки.
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Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Происшествия
CNN: подросток в США застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт (штат Алабама) застрелил пятерых членов своей семьи.
ТАСС 06:07
Происшествия
В Екатеринбурге двое парней изнасиловали 20-летнюю девушку
В ночь на 15 августа во дворе жилого дома в Екатеринбурге двое парней в спортивных костюмах изнасиловали 20-летнюю девушку.
Регион online 07:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия
Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Политика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском 07:13
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Армия и оружие
Зеленский уволил с военной службы экс-главу Генштаба ВСУ Муженко
Известия вчера в 20:15
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Политика
Службу по сбору фейковых новостей предложили создать в ОП РФ
Единую электронную службу, принимающую жалобы на оскорбление госсимволов и фейковые новости, предложит создать рабочая группа Общественной палаты по защите прав пользователей интернета.
Политика Сегодня 06:49
Происшествия
СК снял обвинения с четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках»
Следственных комитет прекратил дела в отношении четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках» на митингах 27 июля в Москве, сообщает «Новая газета».
Собеседник 06:21
Политика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В Белом море обнаружены два бесхозных радиоактивных понтона
В устье реки Верховки, впадающей в Белое море в Архангельской области, обнаружены два понтона, рядом с которыми отмечается высокий уровень радиации.
Karelia.news 05:52
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Технологии
Сеть «Перекрёсток» начала тестировать «умные» мусорные баки
Сеть «Перекрёсток» начала тестировать «умные» мусорные баки, сообщает пресс-служба крупнейшего ритейлера России X5 Retail Group.
Retailer.ru 05:09
Политика
ВЦИОМ: Россияне верят в способность властей защитить их от террористов
По данным исследования ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян - 80 процентов - уверены в том, что государство защитит их от террористических актов.
Российская газета 05:07
Футбол
Лукас Сантос прокомментировал переход в ЦСКА
Полузащитник Лукас Сантос поделился эмоциями после перехода в ЦСКА.
Евро-футбол.ру 07:15
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия
Рейсы UTair задержали из-за попадания птицы в самолет в Нижневартовске
В Нижневартовске птица попала в воздухозаборник самолета компании UTair.
Известия 07:30
Происшествия
На Урале предотвращено массовое убийство школьников
В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе.
URA.Ru 07:03
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29