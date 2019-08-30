Экономика

ТАССТАССБанки начали продажу народных ОФЗ нового формата

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что со 2 сентября Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата. Выпуски "Народных облигаций" будут проводиться один за одним, чтобы эти ценные бумаги всегда были доступны для покупки.
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Сбербанк информирует о начале размещения нового выпуска облигаций федерального займа для населения

SIA.ruвчера в 23:05

Банки начали продажу народных ОФЗ нового формата

ТАССвчера в 13:38

Сбербанк объявил о старте продаж «народных облигаций»

Российская газетавчера в 10:00

В офисах и интернет-банке ПСБ можно купить новые ОФЗ-н с доходностью до 7,15% годовых

RZN.infoвчера в 10:04

Промсвязьбанк начал размещать народные облигации нового формата

Банки.рувчера в 15:24

Минфин запустит продажу «народных» облигаций 2 сентября

Саминвесторвчера в 03:10

Частные инвесторы получат модернизированные гособлигации

Коммерсантъ01 сентября в 05:39
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
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Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт (штат Алабама) застрелил пятерых членов своей семьи.
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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
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В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием

В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
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Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
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Зеленский уволил с военной службы экс-главу Генштаба ВСУ Муженко

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Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Политика

Службу по сбору фейковых новостей предложили создать в ОП РФ

Единую электронную службу, принимающую жалобы на оскорбление госсимволов и фейковые новости, предложит создать рабочая группа Общественной палаты по защите прав пользователей интернета.
Политика Сегодня 06:49
Происшествия

СК снял обвинения с четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках»

Следственных комитет прекратил дела в отношении четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках» на митингах 27 июля в Москве, сообщает «Новая газета».
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Политика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

В Белом море обнаружены два бесхозных радиоактивных понтона

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В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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Политика

Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности

Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
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ВЦИОМ: Россияне верят в способность властей защитить их от террористов

По данным исследования ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян - 80 процентов - уверены в том, что государство защитит их от террористических актов.
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Футбол

Лукас Сантос прокомментировал переход в ЦСКА

Полузащитник Лукас Сантос поделился эмоциями после перехода в ЦСКА.
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Прооперировали Александра Розенбаума

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Происшествия

Рейсы UTair задержали из-за попадания птицы в самолет в Нижневартовске

В Нижневартовске птица попала в воздухозаборник самолета компании UTair.
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Происшествия

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В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе.
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
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