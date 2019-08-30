Экономика
ТАССБанки начали продажу народных ОФЗ нового формата
Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что со 2 сентября Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата. Выпуски "Народных облигаций" будут проводиться один за одним, чтобы эти ценные бумаги всегда были доступны для покупки.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:20, Вашингтон
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Полиция задержала Любовь Соболь
Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
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Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
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Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
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Что Владимир Зеленский поручил сделать за год
Как обеспечить экономический рост Новый кабинет министров Украины запланировал обеспечить рост экономики на 40% за пять лет, пока Зеленский будет у власти.
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В России изменили правила призыва в армию
В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
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ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35
Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений.
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Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
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Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
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Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
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Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
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Pravda.Ru 01:38
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Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
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Хоккей
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Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
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Президент Польши выступил против приглашения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
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Неймар прилетел в Майами. Видимо, в «Барселону» он не перейдет
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Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения
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Зеленский защитил сына от журналистов
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Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
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«Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ»
Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.
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