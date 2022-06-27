РБКБанки начали рефинансировать взятую в начале кризиса ипотекуЕсли раньше для рефинансирования ипотечного кредита обычно требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее шести месяцев или года назад, то теперь кредиторы готовы идти на уступки.РБКСбербанк ранее объявил, что в июле даст возможность клиентам, взявшим ипотеку с 1 марта по 30 мая, снизить стоимость кредита.ПРАЙМПосле начала российской военной операции на Украине, введения жестких западных санкций и обвала на финансовых рынках Банк России 28 февраля внепланово поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых.РБКАналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова отметила, что в законодательстве нет указаний, через какой временной промежуток клиент может обратиться за рефинансированием ипотеки.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПоказать все источникиОценить1Поделиться