Будьте в Плюсе

Банки начали рефинансировать взятую в начале кризиса ипотеку

Если раньше для рефинансирования ипотечного кредита обычно требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее шести месяцев или года назад, то теперь кредиторы готовы идти на уступки.
РБК
Сбербанк ранее объявил, что в июле даст возможность клиентам, взявшим ипотеку с 1 марта по 30 мая, снизить стоимость кредита.
ПРАЙМ
После начала российской военной операции на Украине, введения жестких западных санкций и обвала на финансовых рынках Банк России 28 февраля внепланово поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых.
РБК
Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова отметила, что в законодательстве нет указаний, через какой временной промежуток клиент может обратиться за рефинансированием ипотеки.
ПРАЙМ
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