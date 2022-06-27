РБКБанки начали рефинансировать взятую в начале кризиса ипотекуЕсли раньше для рефинансирования ипотечного кредита обычно требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее шести месяцев или года назад, то теперь кредиторы готовы идти на уступки.РБКРефинансирование по ставке 10,69% теперь доступно для клиентов банка, которые взяли ссуды в период с 28 февраля по 31 мая включительно.РЕН ТВСмягчить требования по сроку действия договора для рефинансирования ипотеки также планируют Московский кредитный банк, "Уралсиб" и "Ак Барс".ПРАЙМСбербанк ранее объявил, что в июле даст возможность клиентам, взявшим ипотеку с 1 марта по 30 мая, снизить стоимость кредита.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКРамблерРосбалтLife.ruSIA.ruГазета.RuAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаПодробнее о событииРБК: банки начали предлагать россиянам рефинансировать взятую под большие проценты ипотекуГазета.Ru00:05Банки начали рефинансировать взятую в начале кризиса ипотекуРБК23:00Самое цитируемоеРоссиянам предложили возможность уменьшить процентную ставку по ипотекеРЕН ТВ00:52Банки начали рефинансировать ипотеку, выданную в начале кризисаLife.ru00:38РБК: Российские банки начали рефинансировать взятую в начале кризиса ипотекуРосбалт01:04Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентБанки сделают взятые кредиты дешевле: кто может поменять высокие ставки на низкиеAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и Консалтинга24 июня в 09:10Показать ещёОценить13Поделиться