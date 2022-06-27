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Банки начали рефинансировать взятую в начале кризиса ипотеку

Если раньше для рефинансирования ипотечного кредита обычно требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее шести месяцев или года назад, то теперь кредиторы готовы идти на уступки.
РБК
Рефинансирование по ставке 10,69% теперь доступно для клиентов банка, которые взяли ссуды в период с 28 февраля по 31 мая включительно.
РЕН ТВ
Смягчить требования по сроку действия договора для рефинансирования ипотеки также планируют Московский кредитный банк, "Уралсиб" и "Ак Барс".
ПРАЙМ
Сбербанк ранее объявил, что в июле даст возможность клиентам, взявшим ипотеку с 1 марта по 30 мая, снизить стоимость кредита.
РБК

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РБК: банки начали предлагать россиянам рефинансировать взятую под большие проценты ипотеку
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