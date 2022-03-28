ИзвестияБанки начали сокращать программы лояльностиОтечественные банки начали ухудшать ставки кешбэка на фоне ухода компаний-партнеров и ограничений российского ЦБ по эквайрингу.Телеканал 360°Бонусную программу по картам «Яндекс.Плюс» с 1 апреля также сворачивает «Альфа».ИзвестияКорректировку тарификации программ лояльности также не исключили в «Ренессанс Кредите».ИзвестияОграничение тарифов коснется продавцов продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТелеканал 360°Ямал-МедиаVSE42.RUПодробнее о событииПрограммы лояльности стали сокращаться в российских банкахVSE42.RU00:10Ставки снижены: банки начали сокращать программы лояльностиИзвестия17:01Самое цитируемоеРоссийские банки закрывают программы лояльности для клиентовRuNews24.ru23:29«Известия»: крупные российские банки стали отказываться от кешбэкаЯмал-Медиа22:14Банки начали сворачивать программы лояльностиNews.ru22:27«Известия»: банки начали сокращать программы лояльности и отказываться от кешбэка — СМИТелеканал 360°22:02Банки России начали сокращать программы лояльностиНакануне.Ru22:02Банки начали сокращать программы лояльностиИзвестия21:40Показать ещёОценить22Поделиться