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Банки начали сокращать программы лояльности

Отечественные банки начали ухудшать ставки кешбэка на фоне ухода компаний-партнеров и ограничений российского ЦБ по эквайрингу.
Телеканал 360°
Бонусную программу по картам «Яндекс.Плюс» с 1 апреля также сворачивает «Альфа».
Известия
Корректировку тарификации программ лояльности также не исключили в «Ренессанс Кредите».
Известия
Ограничение тарифов коснется продавцов продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов.
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Программы лояльности стали сокращаться в российских банках
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