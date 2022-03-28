Компания Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих: компания приостановит производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов и напитков.
В статье впервые опубликованы научные данные, указывающие на то, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против коронавируса для данной категории населения составила 79% согласно анализу данных более чем 24 тыс. ВИЧ-положительных пациентов в Москве, получающих антиретровирусную терапию.
Решение Тверского суда Москвы по запрету деятельности Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской, запрещена в РФ) в России как экстремистских не ограничивает использование этих соцсетей для незапрещенной деятельности, указано в мотивировочной части решения суда (.doc).
«Ожидаем, что миротворческие силы РФ в Нагорном Карабахе примут конкретные меры для прекращения вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и вывода азербайджанских ВС», — отметили в ведомстве.