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Банки начали сокращать программы лояльности

По информации газеты «Известия
», «Росбанк» и «Альфа-банк» анонсировали сокращение программ лояльности с 1 апреля.
Говорит Москва
Отечественные банки начали ухудшать ставки кешбэка на фоне ухода компаний-партнеров и ограничений российского ЦБ по эквайрингу.
Телеканал 360°
Бонусную программу по картам «Яндекс.Плюс» с 1 апреля также сворачивает «Альфа».
Известия
Корректировку тарификации программ лояльности также не исключили в «Ренессанс Кредите».
Известия

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Российские банки начали ограничивать программу лояльности
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