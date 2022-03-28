Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что президент Владимир Зеленский совершенно не знает Конституцию страны и обвинил его в том, что тот лишь играет роль президента, не справляясь с поставленными на его посту задачами.