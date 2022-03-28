Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что национальное законодательство не позволяет осуществлять конфискацию золотовалютных резервов зарубежных регуляторов, которые хранятся в Банке Японии, в том числе это касается и ЦБ России.
Большинство китайских интернет-пользователей резко осудили действия украинских военных на видео, отметив, что их поведение "нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", а их действия являются военными преступлениями.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что президент Владимир Зеленский совершенно не знает Конституцию страны и обвинил его в том, что тот лишь играет роль президента, не справляясь с поставленными на его посту задачами.