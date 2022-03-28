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Банки начали сокращать программы лояльности

Российские банки на фоне ухода компаний-партнеров и ограничений ЦБ по эквайрингу начали ухудшать или закрывать программы лояльности, сообщает газета «Известия
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Frank Media
Бонусную программу по картам «Яндекс.Плюс» с 1 апреля также сворачивает «Альфа».
Известия
С большой вероятностью в Газпромбанке с 18 апреля ограничат кешбэк симметрично законодательным ограничениям, сообщили «Известиям» в кредитной организации.
Известия
Корректировку тарификации программ лояльности также не исключили в «Ренессанс Кредите».
Известия

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