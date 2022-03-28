ИзвестияБанки начали сокращать программы лояльностиРоссийские банки на фоне ухода компаний-партнеров и ограничений ЦБ по эквайрингу начали ухудшать или закрывать программы лояльности, сообщает газета «Известия» .Frank MediaБонусную программу по картам «Яндекс.Плюс» с 1 апреля также сворачивает «Альфа».ИзвестияС большой вероятностью в Газпромбанке с 18 апреля ограничат кешбэк симметрично законодательным ограничениям, сообщили «Известиям» в кредитной организации.ИзвестияКорректировку тарификации программ лояльности также не исключили в «Ренессанс Кредите».ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТелеканал 360°Маяк (г. Сосновый Бор)Секрет фирмыЭкономика сегодняYakutsk.ruВЕСТИ: ПриморьеОбщественная служба новостейVSE42.RUГазета.RuГлавный региональныйIrkutskMediaИА КрыминформНародные новостиЯмал-МедиаВосток-МедиаИА Красная ВеснаРамблерФАНFrank MediaПодробнее о событииРоссийские банки начали ограничивать программу лояльностиФАН00:59Ставки снижены: банки начали сокращать программы лояльностиИзвестия17:01Самое цитируемоеРосбанк сократил число программ лояльности для карт MastercardЭкономика сегодня00:24Банки России начали сокращать программы лояльностиНакануне.Ru22:02«Известия»: крупные российские банки стали отказываться от кешбэкаЯмал-Медиа22:14«Известия»: банки начали сокращать программы лояльности и отказываться от кешбэка — СМИТелеканал 360°22:02Банки начали сворачивать программы лояльностиNews.ru22:27Банки начали сокращать программы лояльностиИзвестия21:40Показать ещёОценить122Поделиться