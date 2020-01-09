Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В среднем они составляют 30–35 рублей, при этом сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, выяснили «Известия».

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

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Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

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