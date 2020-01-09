Экономика
ИзвестияБанки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В среднем они составляют 30–35 рублей, при этом сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, выяснили «Известия».
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Центробанк начал взимать комиссию с банков за перевод по номеру телефона
Бугульминская газета07 января в 12:19
Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону
Владивосток-Новости08 января в 01:38
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