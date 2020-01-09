Экономика
ИзвестияБанки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В среднем они составляют 30–35 рублей, при этом сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, выяснили «Известия».
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Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону
Владивосток-Новости08 января в 01:38
Центробанк начал взимать комиссию с банков за перевод по номеру телефона
Бугульминская газета07 января в 12:19
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В МВД Абхазии заявили об усилении всех постов милиции в центре Сухума.
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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
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Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Энергетика
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Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
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На Чукотке нашли пропавшего 16 дней назад оленевода
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Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
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Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
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