Экономика

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Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В среднем они составляют 30–35 рублей, при этом сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, выяснили «Известия».
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Денежные переводы по номеру телефона стали платными

Эпиграф07 января в 22:14

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Известиявчера в 13:30

Расчет за кофе по-быстрому

Российская газетавчера в 11:48

Как изменится обслуживание в российских банках в новом году

РИА Новостивчера в 00:00

Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону

Владивосток-Новости08 января в 01:38

Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

URA.Ruвчера в 17:03

Центробанк начал взимать комиссию с банков за перевод по номеру телефона

Бугульминская газета07 января в 12:19
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Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море

РЕН ТВ 01:06
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 20:51
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
РИА Новости вчера в 09:55
Спорт

WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ещё не отправляло в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций.
RT на русском 07 января в 04:50
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Общество

Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX

Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Интерфакс вчера в 23:44
Экономика

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Теннис

Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
ТАСС Спорт вчера в 23:42
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Политика

В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
RT на русском вчера в 23:54
Происшествия

В Иране представили первый отчет о крушении украинского Boeing

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не поддаваться спекуляциям и дождаться первых предварительных итогов расследования случившегося.
Экономика сегодня вчера в 02:11
Политика

В центре Сухума усилили посты милиции

В МВД Абхазии заявили об усилении всех постов милиции в центре Сухума.
Московский Комсомолец 00:52
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru вчера в 22:09
Армия и оружие

Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»

Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Военное дело вчера в 08:01
Энергетика

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Творческий эксперимент дочери актриса сразу же опубликовала в личном блоге.
StarHit.ru 07 января в 22:00
Общество

Названа самая опасная для человека диета

Ученые совместно с врачами сравнили существующие диеты и выбрали самую опасную для здоровья человека, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
РИА Новости вчера в 13:23
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 1,9 млрд рублей

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила потребовала от «Гражданских самолетов Сухого» возместить 1,9 млрд рублей убытков в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил информированный источник.
Взгляд.ру 01:24
Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлен запуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Lenta.ru вчера в 23:48
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего 16 дней назад оленевода

Вести.Ru вчера в 23:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
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Комедия «Холоп» стала самой кассовой за историю российского проката

МИР 24 вчера в 08:00
Авто

Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов

Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Автоновости дня 08 января в 04:09
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
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LG обещает сделать своё мобильное подразделение прибыльным в 2021 году

Южнокорейская компания LG годами не получала прибыль от собственного мобильного подразделения.
3DNews 01:04
Футбол

Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Нева Спорт вчера в 11:07
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