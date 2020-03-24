Финансы

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Банк «Открытие» увеличил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта. Ставки по беззалоговым кредитам финансовая организация оставила на прежнем уровне, пишет РИА Новости. Ставки на вклады в рублях выросли в «Совкомбанке» с 19 марта.
Читать в источнике
Комментировать557
с чего всё началось

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новостивчера в 23:19

Подробнее о событии

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

РБК02:21

Банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке

Известия02:08

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Lenta.ru01:27

Российские банки повысили ипотечную ставку на фоне кризиса

URA.Ru00:58

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

РИА Новостивчера в 23:19

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Вести.Ruвчера в 21:46

РИА «Новости»: российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Газета.Ruвчера в 20:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:45, Ашберн

Комментарии

Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Известия 01:31
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Экономика

Железнодорожные операторы заметили оживление перевозок на китайском направлении

Гендиректор "Трансконтейнер" Виктор Марков сообщил, что компания в последние две недели замечает "признаки восстановления международных перевозок".
Интерфакс 02:12
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс вчера в 02:25
Киберспорт

ПК-версия Samurai Shodown выйдет весной, но только в Epic Games Store

3DNews 01:45
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Кино

Мишонн нашла доказательство того, что Рик Граймс выжил в «Ходячих мертвецах»

Popcornnews.ru 02:20
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 02:25
Общество

Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Российские специалисты из компании PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом.
Известия вчера в 21:48
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Общество

Китай анонсировал снятие транспортной блокады с Уханя

Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.
Известия 02:13
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 22 марта в 05:30
Общество

В правительстве России готовят послабления для бизнеса

Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
REGNUM вчера в 20:39
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:52
Политика

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 17:39
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета вчера в 06:23
Здоровье

В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае снижается с каждым днем, уже более 90% заболевших выздоровели, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Daily Storm 02:06
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса

Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
RuNews24.ru вчера в 11:00
Энергетика

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию, сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:01
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Общество

За сутки число заражения коронавирусом на Украине увеличилось до 83

Министерство здравоохранения Украины зафиксировало 10 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.
ТАСС вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное