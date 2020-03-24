Финансы
REGNUMСтавки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Банк «Открытие» увеличил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта. Ставки по беззалоговым кредитам финансовая организация оставила на прежнем уровне, пишет РИА Новости. Ставки на вклады в рублях выросли в «Совкомбанке» с 19 марта.
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с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:19
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Комментарии
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке
В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Экономика
Железнодорожные операторы заметили оживление перевозок на китайском направлении
Гендиректор "Трансконтейнер" Виктор Марков сообщил, что компания в последние две недели замечает "признаки восстановления международных перевозок".
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Кино
Мишонн нашла доказательство того, что Рик Граймс выжил в «Ходячих мертвецах»
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.
Общество
Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор
Российские специалисты из компании PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Китай анонсировал снятие транспортной блокады с Уханя
Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Общество
В правительстве России готовят послабления для бизнеса
Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга
Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Здоровье
В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом
Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае снижается с каждым днем, уже более 90% заболевших выздоровели, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Общество
В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса
Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Политика
Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию
Министр обороны России Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию, сообщает телеканал "Звезда".
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
За сутки число заражения коронавирусом на Украине увеличилось до 83
Министерство здравоохранения Украины зафиксировало 10 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.