Финансы

ВедомостиВедомостиБанки начали возвращать высокие ставки долларовых вкладов

С начала марта долларовые ставки снизили более трети из топ-30 розничных банков, а некоторые их фактически обнулили или вовсе от них отказались после обнуления ставок ФРС США.
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