Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняВТБ начал выдавать ипотеку под 6,5% годовых

ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых, решение последовало после выступления президента России Владимира Путина. Банк начал принимать следующие заявки на льготную ипотеку на тех же условиях. Для получения ипотеки в новостройках граждане должны будут сделать первоначальный взнос 20%.
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ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых в Тюмени

Вслух.Ру01:55

Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты

Интерфакс20 апреля в 09:56

ВТБ назвал объем выданных льготных ипотечных кредитов

Rambler News Serviceвчера в 09:52

ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей

РИА Новостивчера в 09:49

ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 млн рублей

ЛюдиИпотеки.рфвчера в 09:27

На Среднем Урале выдали первую ипотеку под 6,5 процента годовых

Российская газета01:14

ВТБ начнет выдачу ипотеки по ставке 6,5% годовых в ближайшие дни

Ведомости19 апреля в 23:21
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
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Энергетика

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе во вторник, 21 апреля, подешевел на $5,92, до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК 06:06
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Шоу-бизнес

Поклонники Рыбина и Сенчуковой начали собирать деньги для супругов

«Осталась тысяча», – написала жена Виктора Рыбина Наталья Сенчукова на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 20 апреля в 12:36
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Здоровье

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
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Происшествия

Экс-глава НПО имени Лавочкина отпущен под домашний арест

«Мера пресечения Лемешевскому и Третьякову изменена на домашний арест, его срок установлен до 26 июля»,— сообщил ТАСС адвокат Алексей Коврижкин, который защищает экс-руководителя дирекции правового обеспечения НПО Екатерину Аверьянову.
Коммерсантъ 08:07
Футбол

Кучук возглавит минское «Динамо»

Советский спорт 20 апреля в 16:39
Экономика

«Мечел» продал Эльгинское месторождение

«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
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Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
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Происшествия

В Оренбургской области задержали женщину, избивавшую 10-месячного сына

РИА Новости 07:43
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Авто

Объявлены цены на новый внедорожник Haval H5 для России

На российский рынок выходит автомобиль Haval H5, ранее известный под именем Great Wall Hover.
Wroom.ru 05:20
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Футбол

Садио Мане хочет перейти в «Реал»

Популярное издание «France Football» сообщает о желании форварда «Ливерпуля» Садио Мане присоединиться к мадридскому «Реалу».
ГЛАС.RU 03:03
Общество

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
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Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

REGNUM 05:40
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Здоровье

В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
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Происшествия

В курганском городе найдено тело замначальника отдела полиции

Шадринск, Курганская область, 22 апреля 2020, 13:58 — REGNUM В курганском городе Шадринске в одном из служебных помещений было найдено тело заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
REGNUM 06:58
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Кино

Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»

Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:27
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Здоровье

Коронавирус нашли в восьми больницах Свердловской области

В Свердловской области в восьми больницах у пациентов и врачей нашли коронавирус.
Екатеринбург в эфире 07:22
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Гаджеты

ПК-корпус Sharkoon TG5 Pro RGB вмещает видеокарты длиной до 400 мм

В ассортименте компании Sharkoon появился компьютерный корпус TG5 Pro RGB, призванный стать основой для игровой настольной системы с лаконичным, но в то же время эффектным обликом.
3DNews 07:15
Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
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Общество

Куйвашев попросил Путина помочь ЖКХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил у президента России Владимира Путина помощи в сфере ЖКХ.
URA.Ru 07:50
Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Политика

Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро в качестве поддержки в ходе пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:14
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Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
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Политика

Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Сообщается, что перед разговором с Путиным наследный принц Саудовской Аравии связался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером.
Lenta.ru 08:06
2
Общество

Правительство Украины продлевает общенациональный карантин до 11 мая

Правительство Украины для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса продлевает действие общенационального карантина до 11 мая.
ТАСС 06:52
1
Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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Армия и оружие

Бойцы военной полиции РФ остановили боестолкновение на севере Сирии

Боестолкновение было остановлено прибывшими на место военнослужащими военной полиции РФ.
ФАН вчера в 13:56
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