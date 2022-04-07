«С апреля перезапустили льготную ипотеку на новостройки. При этом увеличили максимальный размер кредита с 3 до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области», – отметил Мишустин.
Глава рабочей группы Министерства юстиции США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс в четверг в видеоинтервью газете The Washington Post отказался давать комментарии относительно того, по какой причине американские власти не стали вводить санкции в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Как выяснили социологи, по состоянию на 3 апреля пять этих стратегий потребительского поведения использовали практически одинаковое число россиян: доля «стратегов» чуть превалировала (23 процента), по остальным категориями распределились 17–21 процентов граждан.