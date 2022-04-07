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Банки начали выдавать льготную ипотеку на новостройки по новым условиям

Первые сделки уже совершены, в финансовые организации продолжают поступать заявки от граждан на приобретение недвижимости.
Life.ru
«С апреля перезапустили льготную ипотеку на новостройки. При этом увеличили максимальный размер кредита с 3 до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области», – отметил Мишустин.
ФедералПресс
Получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.
62ИНФО
Согласно ранее озвученной оценке института развития ДОМ.РФ, за три месяца действия обновленной программы банки предоставят россиянам около 50 тыс. ипотечных кредитов на 300-500 млрд рублей.
ТАСС

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