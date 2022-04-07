Глава Чечни Рамзан Кадыров в посте в своем Telegram-канале заявил, что украинские силы, которые находятся на мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь», ждет конец «по всем жанрам Голливуда», но «хеппи-энда не предвидится».