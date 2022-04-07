Life.ruБанки начали выдавать льготную ипотеку на новостройки по новым условиямРоссийские банки начали совершать первые сделки по обновлённой программе льготной ипотеки на новостройки.Life.ruСумма кредита по льготной ипотеке в остальных регионах ограничена 6 млн рублей.Экономика сегодняНеобходим минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости недвижимости.РБКСогласно ранее озвученной оценке института развития ДОМ.РФ, за три месяца действия обновленной программы банки предоставят россиянам около 50 тыс. ипотечных кредитов на 300-500 млрд рублей.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВLife.ruВолжская правда (г. Волжский)AmurMedia.ruКавказ СегодняМурманский вестникРЕН ТВУральский рабочийПетербургский дневникПовестка дняМедиаПотокНародные новостиНИА СамараОбщественная электронная газетаБашинформЮжная ВолнаСахалин и КурилыРБКО чем говорит СмоленскГород на БиреГипер ННПодробнее о событииРоссийские банки начали выдавать льготную ипотеку на новостройки по новым условиямТАСС17:15В России при сохранении параметров льготной ипотеки увеличиваются ее лимитыБашинформ5 апреля в 09:37Правительство расширило параметры льготных ипотечных программГазета "Восход" (р.п. Светлый Яр)5 апреля в 06:25ВБРР предлагает ипотеку с господдержкойNord-News5 апреля в 07:24Правительство расширило параметры льготных ипотечных программSmolDaily5 апреля в 06:21Параметры льготных ипотечных программ расширили в РоссииГород на Бире5 апреля в 05:00Россияне начали получать льготную ипотеку по новым условиямУральский рабочий5 апреля в 04:28Показать ещёОценить24Поделиться