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Банки начали выдавать льготную ипотеку на новостройки по новым условиям

Российские банки начали совершать первые сделки по обновлённой программе льготной ипотеки на новостройки.
Life.ru
Сумма кредита по льготной ипотеке в остальных регионах ограничена 6 млн рублей.
Экономика сегодня
Необходим минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости недвижимости.
РБК
Согласно ранее озвученной оценке института развития ДОМ.РФ, за три месяца действия обновленной программы банки предоставят россиянам около 50 тыс. ипотечных кредитов на 300-500 млрд рублей.
ТАСС

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Российские банки начали выдавать льготную ипотеку на новостройки по новым условиям
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