В среднем комиссия за денежный перевод по номеру телефона составляет 30-35 рублей с клиента, тогда как банки платят ЦБ от пяти копеек до 3 рублей за такой перевод. Напомним, Система быстрых платежей для банков стала платной с 1 января текущего года.

Банки начали взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Общество Жители России увидят первое в этом году лунное затмение Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

Политика СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.

Общество Первая российская лотерейная миллиардерша изменила имя в соцсети Победительница новогодней лотереи Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей, скрыла свою страницу в социальной сети "Одноклассники" и изменила фамилию и фото.

Игры В Epic Games Store раздают Sundered В Epic Games Store можно бесплатно забрать Sundered. Sundered – метроидвания от студии Thunder Lotus.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских полномочий Принц Гарри и Меган Маркл считают, что так они смогут воспитать в своем восьмимесячном ребенке признательность к традициям королевской семьи, а также «сосредоточиться на следующей главе» своей жизни.

Происшествия В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия Неизвестный убил мужчину из травматического оружия в дачном поселке Подмосковья и сбежал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

Политика Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).