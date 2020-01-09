Экономика

9111.ru9111.ruБанки начали взимать комиссии за переводы по номеру телефона

В среднем комиссия за денежный перевод по номеру телефона составляет 30-35 рублей с клиента, тогда как банки платят ЦБ от пяти копеек до 3 рублей за такой перевод. Напомним, Система быстрых платежей для банков стала платной с 1 января текущего года.
Читать в источнике
Комментировать1005

Подробнее о событии

Расчет за кофе по-быстрому

Российская газетавчера в 11:48

Система быстрых платежей: какие банки начали брать комиссию за переводы

Телеканал 360°01:34

Банки установили грабительские комиссии за переводы по номеру телефона. Львиную долю оставляют себе

URA.Ruвчера в 17:03

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Известиявчера в 13:30

В Госдуме обсудят целесообразность установления комиссий за денежные переводы по номеру телефона

Агентство Москва04:31

Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону

Владивосток-Новости08 января в 01:38

Денежные переводы по номеру телефона стали платными

Эпиграф07 января в 22:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Кино

СМИ: Disney с помощью игры запустит новую эпоху «Звёздных войн» в 2021 году

Игромания.ру 09:27
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

РБК 12:38
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Спорт

МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 13:46
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены

Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Srnsk 09:05
Общество

Россияне увидят первое в 2020 году лунное затмение

Известия вчера в 23:10
Политика

Оппозиция потребовала передать власть в Абхазии парламенту

Парламент Абхазии должен взять всю полноту власти до избрания нового президента страны, заявил руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.
Взгляд.ру 17:52
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Хищные птицы»

Piter.tv вчера в 13:55
Игры

Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета

Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
3DNews 01:53
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru 13:28
Футбол

«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января

Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
ODDS.ru 03:15
Политика

Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
РИА Новости 11:26
Общество

Последняя запись погибшей украинской стюардессы растрогала Сеть

Последняя запись в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в катастрофе Boeing 737, растрогала Сеть.
МИР 24 05:57
Происшествия

В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия

Неизвестный убил мужчину из травматического оружия в дачном поселке Подмосковья и сбежал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
РИА Новости 15:26
Баскетбол

ЦСКА в гостях обыграл «Баварию» в Евролиге

ProstoProSport 16:25
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру 15:00
Происшествия

Украденные драгоценности Дрезденской сокровищницы попытались продать

Знаменитые сокровища Дрезденской сокровищницы, похищенные в прошлом году, стали всплывать на черном рынке.
Российская газета 13:32
Здоровье

Египетский врач назвал продукты, провоцирующие рак и болезни сердца

Известный в Египте кардиолог Джамал Шаабан перечислил продукты, которые вызывают онкологию и заболевания сердца.
Московский Комсомолец 14:04
Шоу-бизнес

Кристине Орбакайте не понравился макияж 7-летней дочери Клавдии

Кристина Орбакайте не запрещает 7-летней дочери Клавдии пользоваться косметикой, несмотря на ее возраст.
Дни24 09:54
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Шоу-бизнес

Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа

Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал, что звезда выиграла первый суд у экс-супруга Дмитрия Иванова.
Рамблер 06:49
Армия и оружие

WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что военные США провели в Йемене операцию против одного из командиров подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая, которая закончилась неудачей.
RT на русском 17:33
Космос

Впервые получено полное изображение центра нашей галактики

НАСА представило самый свежий и наиболее подробный инфракрасный снимок центральной части нашей галактики Млечный Путь.
РИА Новости 09:34
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, в чем будет заключаться их финансовая независимость после окончательного разрыва с британской королевской семьей.
Lenta.ru 16:19
Игры

В сеть «утекла» информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

REGNUM 15:47
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru 05:16
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Газета.Ru 13:03
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Авто

Компания Changan представит новый кроссовер в Женеве

В марте этого года китайский бренд представит здесь свой новый кроссовер под названием Uni-T, который прежде имел внутризаводское обозначение S202.
Тарантас Ньюс 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное