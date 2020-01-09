В среднем комиссия за денежный перевод по номеру телефона составляет 30-35 рублей с клиента, тогда как банки платят ЦБ от пяти копеек до 3 рублей за такой перевод. Напомним, Система быстрых платежей для банков стала платной с 1 января текущего года.

Банки начали взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Спорт МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.

Политика Оппозиция потребовала передать власть в Абхазии парламенту Парламент Абхазии должен взять всю полноту власти до избрания нового президента страны, заявил руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.

Политика Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.

Происшествия В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия Неизвестный убил мужчину из травматического оружия в дачном поселке Подмосковья и сбежал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Армия и оружие WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что военные США провели в Йемене операцию против одного из командиров подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая, которая закончилась неудачей.

Космос Впервые получено полное изображение центра нашей галактики НАСА представило самый свежий и наиболее подробный инфракрасный снимок центральной части нашей галактики Млечный Путь.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, в чем будет заключаться их финансовая независимость после окончательного разрыва с британской королевской семьей.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.