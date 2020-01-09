Экономика
9111.ruБанки начали взимать комиссии за переводы по номеру телефона
В среднем комиссия за денежный перевод по номеру телефона составляет 30-35 рублей с клиента, тогда как банки платят ЦБ от пяти копеек до 3 рублей за такой перевод. Напомним, Система быстрых платежей для банков стала платной с 1 января текущего года.
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Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону
Владивосток-Новости08 января в 01:38
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