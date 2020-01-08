с чего всё началось

В среднем комиссия за денежный перевод по номеру телефона составляет 30-35 рублей с клиента, тогда как банки платят ЦБ от пяти копеек до 3 рублей за такой перевод. Напомним, Система быстрых платежей для банков стала платной с 1 января текущего года.

Банки начали взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Музыка Селена Гомес выпустила новый альбом Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.

Общество В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.

Шоу-бизнес Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной.

Происшествия Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.

Кино Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.

Футбол Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.

Фигурное катание Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020 В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».

Происшествия Хлопок газа произошел на заводе под Белгородом Не менее пяти человек пострадали при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщили 11 января в экстренных службах.

Гаджеты Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать GeForce RTX 2080 Ti.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.