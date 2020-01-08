Экономика

9111.ru9111.ruБанки начали взимать комиссии за переводы по номеру телефона

В среднем комиссия за денежный перевод по номеру телефона составляет 30-35 рублей с клиента, тогда как банки платят ЦБ от пяти копеек до 3 рублей за такой перевод. Напомним, Система быстрых платежей для банков стала платной с 1 января текущего года.
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с чего всё началось
Среди банков, которые пока не планируют вводить комиссию за быстрые переводы, оказались Газпромбанк, ВТБ, банки «Открытие», «Тинькофф», «Совкомбанк», «Рокетбанк», «Авангард», «Веста» и «Финам», пишут «Известия
».
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