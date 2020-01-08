с чего всё началось

В среднем комиссия за денежный перевод по номеру телефона составляет 30-35 рублей с клиента, тогда как банки платят ЦБ от пяти копеек до 3 рублей за такой перевод. Напомним, Система быстрых платежей для банков стала платной с 1 января текущего года.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Общество Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Технологии Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.

Политика Путин назвал сроки реализации «Северного потока-2» Владимир Путин отметил ответственную позицию Германии по "Северному потоку-2", а Ангела Меркель заявила о поддержке проекта со стороны ФРГ и призвала довести его до конца.

Энергетика Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Здоровье Доктор Мясников предрек повтор смертельной эпидемии 100-летней давности Эпидемия коронавируса, которая ранее вспыхнула в Китае и вызвала нетипичные случаи пневмонии, может привести к массовой гибели людей, как это было 100 лет назад во время вспышки вируса свиного гриппа.

Шоу-бизнес Меган Маркл уже успела найти работу Как только стало известно о желании принца Гарри и Меган Маркл отделиться от британской королевской семьи, в Сети заговорили об их планах на будущее и способах заработка.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Политика Россия и Германия выступили за реализацию СВПД, заявил Путин Россия и ФРГ решительно выступают за реализацию СВПД, механизм расчетов с Ираном должен наконец заработать, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.