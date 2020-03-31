Экономика

РБКРБКНалоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Фискальным органам информация о средствах на электронных кошельках необходима, во-первых, для выявления доходов, которые должны облагаться налогами, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов: например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения.
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с чего всё началось

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.
РБКвчера в 17:00

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Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

РБКвчера в 17:00

Электронные кошельки попадут под надзор

Российская газетавчера в 10:45

ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Газета.Ru00:25

Налоговой дали доступ к данным об электронных кошельках россиян

Телеканал 360°вчера в 21:33

ФНС получила доступ к электронным кошелькам россиян

Коммерсантъ06:15

ФНС РФ получила доступ к информации об электронных кошельках

News.ru01:22

Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

Вести.Ru03:27
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RT на русском 30 марта в 12:21
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Экономика

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Общество

В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций

Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
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Общество

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Национальный журнал вчера в 17:35
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Коммерсантъ 08:47
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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Экономика

Мишустин: затраты на маски и тесты буду учитывать при расчете налога на прибыль

Необходимые изменения проработают Минфин и Минэкономразвития.
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Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку

Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Газета.Ru 07:44
Футбол

«Манагуа» — «Реал Эстели»: главный матч тура

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Экономика

Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о немедленной публикации Банком России информации о запрете другим банкам принимать денежные вклады физлиц.
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BMW и Toyota создали водородную силовую установку

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Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

По мнению ученых, комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать вакцину БЦЖ одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.
МедиаПоток вчера в 04:15
Общество

Уролог рассказал о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.
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Энергетика

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Lenta.ru 05:48
Хоккей

Сошников останется в «Салавате Юлаеве» еще на один сезон

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Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
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Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

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Министр информатизации РТ рассказал, как оформить SMS-пропуск

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин рассказал, как оформить пропуски для передвижения в условиях самоизоляции.
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Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
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