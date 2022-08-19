Альфа-банк с девелопером «Инград» в июне 2022 года начал одобрять ипотеку на новостройки с опцией перечисления первого взноса в рассрочку до 24 месяцев, рассказал РБК руководитель управления ипотечных продуктов «Инграда» Вячеслав Приймак.
Пик очередной волны коронавируса в Москве придётся на конец сентября, а в Петербурге - на середину ноября, рассказал в интервью РИА Новости проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.
Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написала, что США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, считая это "самообороной".
В свежем ежеквартальном отчёте разработчики Diablo IV решили рассказать о контенте, который будут добавлять в экшен после релиза, отмечая, что и в день выхода геймеров ждёт «проработанная игра с богатой функциональностью», в том числе для героев высокого уровня.