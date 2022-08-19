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Банки начнут давать россиянам отсрочку на первый взнос по ипотеке

Крупные российские банки начали давать клиентам отсрочку на первый взнос по ипотеке, выяснил
 РБК.
Forbes
Альфа-банк с девелопером «Инград» в июне 2022 года начал одобрять ипотеку на новостройки с опцией перечисления первого взноса в рассрочку до 24 месяцев, рассказал РБК руководитель управления ипотечных продуктов «Инграда» Вячеслав Приймак.
РБК
Если же рассрочка берется всего на три месяца, то кредит будет выдан только после полной выплаты первоначального взноса, но платежи по кредиту клиент сможет вносить с четвертого месяца.
РБК
В результате покупатель имеет возможность заморозить стоимость выбранного объекта и условия по ипотеке до момента внесения первого взноса.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Банки начали давать отсрочку на первый взнос по ипотеке
Forbes02:01
Банки начнут давать россиянам отсрочку на первый взнос по ипотеке
РБК00:00
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