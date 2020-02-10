с чего всё началось

Банки начнут изымать квартиры у неплательщиков по ипотеке. На такую возможность указали эксперты «Долгового Консультанта». По данным на конец 2019 года, объём просроченной задолженности по ипотечному кредитованию составляет 72,6 миллиардов рублей.

Банки начнут изымать квартиры у неплательщиков по ипотеке

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Авто Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.