Экономика
Ореанда-НовостиБанки начнут изымать квартиры у неплательщиков по ипотеке
Банки начнут изымать квартиры у неплательщиков по ипотеке. На такую возможность указали эксперты «Долгового Консультанта». По данным на конец 2019 года, объём просроченной задолженности по ипотечному кредитованию составляет 72,6 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».Клуб регионов11 февраля в 04:03
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
Комсомольская правда10 февраля в 14:01
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Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Вот что Xiaomi предлагает докупить для Xiaomi Mi 10
Компания Xiaomi сегодня представила флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также ряд интересных дополнительных аксессуаров, которые можно использовать не только с флагманами, но и с другими мобильными устройствами.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
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Авто
Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon
Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
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Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Происшествия
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Кремль ответил на заявление Эрдогана о нападениях в Сирии
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