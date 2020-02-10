Экономика
Vologda-poisk.ruБанки начнут массово изымать ипотечные квартиры
По итогам 2019 года ипотечная задолженность россиян составила 72,6 млрд.рублей. Это лишь на 0,4% ниже, чем аналогичный показатель предыдущего периода. В стране на данный момент насчитывается 22,3 тысяч так называемых проблемных квартир.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».Клуб регионоввчера в 04:03
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
Комсомольская правда10 февраля в 14:01
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
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