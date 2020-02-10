Экономика

Vologda-poisk.ruVologda-poisk.ruБанки начнут массово изымать ипотечные квартиры

По итогам 2019 года ипотечная задолженность россиян составила 72,6 млрд.рублей. Это лишь на 0,4% ниже, чем аналогичный показатель предыдущего периода. В стране на данный момент насчитывается 22,3 тысяч так называемых проблемных квартир.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
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Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

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Комсомольская правда10 февраля в 14:01

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