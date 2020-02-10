с чего всё началось

По итогам 2019 года ипотечная задолженность россиян составила 72,6 млрд.рублей. Это лишь на 0,4% ниже, чем аналогичный показатель предыдущего периода. В стране на данный момент насчитывается 22,3 тысяч так называемых проблемных квартир.

Происшествия Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.

Футбол Неймар сменил имидж и постригся налысо Нападающий «ПСЖ» Неймар показал свой новый имидж. На этот раз бразилец решил побриться налысо, но оставил при этом усы и бороду.

Экономика Сечин представил Путину проект «Восток Ойл» На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Общество Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума.

Происшествия В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Происшествия Во Владивостоке младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу Во Владивостоке школьники напали на девятилетнюю девочку, полиция начала проверку, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Гаджеты Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20 Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.

Происшествия В Польше избили говоривших по-русски приезжих В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Футбол «Милан» рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера По информации журналиста Calciomerato, "Милан" рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера экс-игрока клуба, а ныне наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Общество Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175 Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.