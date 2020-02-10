Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Читать в источнике
Оценить710
с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».Клуб регионов11 февраля в 04:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
Комсомольская правда10 февраля в 14:01
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Авто
Nikola представила электропикап Badger с запасом хода 960 км
Только на одной электротяге Badger проедет 483 км. Длина новинки составляет 5 900 мм и в нем смогут разместиться 5 пассажиров.
Экономика
На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом
Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Здоровье
Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Общество
218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Общество
Законопроект о «гаражной амнистии» внесли в правительство
Законопроект, который предполагает урегулирование вопросов приобретения гражданами прав на гаражи, в том числе устанавливает перечень документов, подтверждающих права на владение, внесён в правительство, сообщили в пресс-службе Росреестра.
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Авто
Tesla отзывает 15 тыс. электромобилей Model X в США и Канаде
Компания Tesla отзовет в США и Канаде около 15 тыс. электромобилей Model X из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, которые могут привести к аварии.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Шоу-бизнес
Дочь Любовь Успенской могла попасть в секту
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Происшествия
Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале
В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о своём тайном поклоннике
По словам телеведущей Даны Борисовой, её тайный поклонник очень часто дарит ей большие букеты роз, украшенные коробками из хлопка.
Транспорт
Более десятка железнодорожных станций в Москве и области переименуют
"Российские железные дороги" (РЖД) переименуют 14 железнодорожных станций на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) по Москве и Московской области.
Шоу-бизнес
Петросян перевел Степаненко миллиард рублей
Юмористка Елена Степаненко получила от экс супруга, артиста Евгения Петросяна, миллиард рублей.
Общество
Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».
Общество
Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Общество
Производители электроники просят снизить налог на «болванки»
Налог является компенсацией музыкантам за то, что пользователи могут бесплатно делиться музыкой и не платить правообладателям.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Политика
Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Совет безопасности ООН подписал резолюцию по Ливии, по которой не достигнут консенсус, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Происшествия
Пожар на складе в Мурманской области локализован
Спасатели локализовали крупный пожар на складе в городе Коле в Мурманской области, где обрушилась кровля, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Хоккей
ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ
Экономика
Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии
Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом.