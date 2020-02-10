Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионов11 февраля в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолецвчера в 04:03

Задолженность по ипотеке за год сократилась незначительно

Долги.ру10 февраля в 01:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ru11 февраля в 04:00

Россияне массово копят долги по ипотеке

ФедералПресс09 февраля в 22:21
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Умер советский разведчик Алексей Ботян

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Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

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Только на одной электротяге Badger проедет 483 км. Длина новинки составляет 5 900 мм и в нем смогут разместиться 5 пассажиров.
Tvoe-avto.com 11 февраля в 05:19
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Известия вчера в 11:13
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Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Известия вчера в 23:40
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Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru вчера в 10:40
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Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
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Общество

218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

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Общество

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Законопроект, который предполагает урегулирование вопросов приобретения гражданами прав на гаражи, в том числе устанавливает перечень документов, подтверждающих права на владение, внесён в правительство, сообщили в пресс-службе Росреестра.
Rambler News Service 02:04
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Известия вчера в 20:51
Авто

Tesla отзывает 15 тыс. электромобилей Model X в США и Канаде

Компания Tesla отзовет в США и Канаде около 15 тыс. электромобилей Model X из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, которые могут привести к аварии.
Автоновости дня 00:39
Политика

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
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Шоу-бизнес

Дочь Любовь Успенской могла попасть в секту

Gazeta.SPb вчера в 17:04
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Происшествия

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В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
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Шоу-бизнес

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По словам телеведущей Даны Борисовой, её тайный поклонник очень часто дарит ей большие букеты роз, украшенные коробками из хлопка.
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"Российские железные дороги" (РЖД) переименуют 14 железнодорожных станций на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) по Москве и Московской области.
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Шоу-бизнес

Петросян перевел Степаненко миллиард рублей

Юмористка Елена Степаненко получила от экс супруга, артиста Евгения Петросяна, миллиард рублей.
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Общество

Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».
РБК вчера в 22:05
Общество

Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

RT на русском вчера в 23:40
Общество

Производители электроники просят снизить налог на «болванки»

Налог является компенсацией музыкантам за то, что пользователи могут бесплатно делиться музыкой и не платить правообладателям.
News.ru 01:04
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
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Политика

Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

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Спасатели локализовали крупный пожар на складе в городе Коле в Мурманской области, где обрушилась кровля, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.
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Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

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Экономика

Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии

Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом.
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